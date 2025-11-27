Goiânia é a segunda capital do país com mais radares de velocidade, aponta observatório nacional

Quando consideradas apenas as câmeras localizadas nas vias urbanas, a cidade ocupa a primeira posição do ranking

Natália Sezil - 27 de novembro de 2025

Radar de limite de velocidade (Foto: Divulgação)

Goiânia é a segunda capital do país com mais radares de velocidade por número de veículos – conforme aponta o último levantamento do Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV).

O estudo Indicadores Brasileiros sobre Fiscalização de Velocidade foi realizado em parceria com a Universidade Federal do Paraná (UFPR) e considerou, entre outros, dados extraídos dos relatórios de verificação do Inmetro.

Segundo o documento, Goiânia registrou índice geral de 5,83 radares a cada 10 mil veículos. Considerando a frota total de 1.405.234 automóveis, indicada pelo Detran Goiás, são aproximadamente 140 equipamentos.

A maioria deles está nas vias urbanas: 4,75 dos 5,83. Os outros 1,08 estão localizados nas rodovias. Com esses números, Goiânia consegue ocupar o topo do pódio entre as cidades com maior número de radares no perímetro urbano.

Quando analisadas as rodovias, ocupa o 5º lugar. Ocupando a segunda posição no ranking geral, a capital goianiense também fica acima da média nacional, de 2,9 câmeras de segurança a cada 10 mil veículos.

Cenário nacional

Brasília detém os melhores índices nacionais, com 7,5 câmeras para cada 10 mil veículos – e a maioria deles está nas rodovias (5,92). Enquanto isso, Florianópolis está no final do ranking, com apenas 0,08 – todos nas vias urbanas.

A capital que mais se aproxima da média nacional, de 2,9 radares, é Natal: são 2,21 na consideração geral. Além disso, quatro cidades não registraram nenhuma câmera no perímetro urbano: Maceió, Manaus, Vitória e Florianópolis.

O estudo do Observatório Nacional mostra, também, que cada radar de velocidade detecta cerca de 1.500 infrações, podendo variar de cerca de 700 (no Rio Grande do Sul) até em torno de 4.500 (no Amazonas).

São Paulo, que possui a maior frota do país, com aproximadamente 9,5 milhões de veículos em 2023, aparece apenas na 18ª posição. São 1,64 câmeras para cada 10 mil veículos.

