Jovem perde a capacidade de andar após consumir mais energético do que o corpo suportava

Entender como essa bebida age no corpo e o que o excesso pode causar é essencial, especialmente para quem para estudar, trabalhar ou passar horas jogando

Pedro Ribeiro - 28 de novembro de 2025

Energético é algo comum na rotina de muitas pessoas, mas o excesso pode gerar consequências graves.

Na primeira vez que alguém recorre ao energético para “aguentar mais um pouco”, pode parecer inofensivo.

No entanto, quando esse hábito vira rotina, os riscos aumentam muito.

Por isso, entender como o energético age no corpo e o que o excesso pode causar é essencial, especialmente para quem usa a bebida para estudar, trabalhar ou passar horas jogando.

O caso de um jovem de 22 anos mostra de forma dura o impacto desse consumo exagerado.

Ele começou a tomar energético aos 16 anos para conseguir ficar acordado a noite inteira jogando.

No início, era uma lata por dia. Depois, virou três. E quase sempre de estômago vazio.

Com o tempo, o corpo não conseguiu mais lidar com a sobrecarga.

O colapso do organismo

Em 2024, o jovem passou por uma falha grave no pâncreas.

A bebida consumida em excesso provocou uma necrose que avançou rapidamente.

Além disso, o fígado, o baço e até os nervos das pernas sofreram danos sérios.

Tudo aconteceu de forma repentina. Em uma manhã, ele tentou levantar e simplesmente não conseguiu ficar de pé.

Nesse momento, ficou claro que o energético já não era apenas um aliado nas madrugadas de jogo, mas a causa de um problema devastador.

Consequências que vão além do cansaço

O energético costuma ser associado apenas ao aumento de disposição, mas seus efeitos no corpo são muito mais profundos.

A cafeína em excesso altera a pressão arterial e força o sistema cardiovascular.

Açúcares e aditivos sobrecarregam o fígado e o pâncreas.

Quando o consumo ocorre em jejum, os danos podem ser ainda maiores, pois o organismo fica mais exposto à ação direta dessas substâncias.

Por isso, é importante perceber que o energético não foi feito para o uso contínuo e diário.

Ainda que pareça apenas uma bebida estimulante, seu impacto cresce com as doses. E, aos poucos, o corpo passa do alerta ao esgotamento.

A luta pela recuperação

Depois do colapso, a equipe médica começou um tratamento intenso para tentar recuperar os movimentos do jovem.

Embora os profissionais estejam empenhados, o prognóstico ainda não é bom.

Os danos neurológicos são profundos e a recuperação exige tempo, acompanhamento e cuidados constantes.

Mesmo assim, cada pequeno avanço é valorizado.

Como evitar que isso aconteça

A história serve como alerta. Reduzir o consumo de energético é fundamental, especialmente para quem usa a bebida como apoio diário.

Fazer pausas, manter uma rotina de sono adequada, alimentar-se bem e buscar outras formas de manter a energia são passos essenciais.

Além disso, consultar um médico quando surgem sinais como tremores, palpitações, dores abdominais ou cansaço extremo evita que problemas se agravem.

