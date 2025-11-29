Morre em Anápolis aos 90 anos a pastora e poetisa Adoiramas Martins Salgado

Membro atuante da União Literária Anapolina, ela marcou gerações com sua poesia e presença afetiva nos eventos culturais da cidade

Isabella Valverde - 29 de novembro de 2025

A pastora e poetisa Adoiramas Martins Salgado, conhecida carinhosamente como Bem-te-vi, morreu neste sábado (29), aos 90 anos, em Anápolis.

Membro atuante da União Literária Anapolina (ULA), ela marcou gerações com sua poesia e presença afetiva nos eventos culturais da cidade.

A ULA lamentou profundamente a perda e destacou o quanto sua participação era especial nos encontros da entidade. Na homenagem publicada pela instituição, os escritores afirmam:

“Adoiramas, nossa Bem-te-vi, pastora dedicada, presença luminosa nos encontros culturais e nos círculos onde sua poesia era requisitada.”

Adoiramas era reconhecida por declamar seus versos com intensidade e por levar fé, leveza e sensibilidade por onde passava.

Sua ausência deixa um vazio entre amigos, escritores e admiradores que sempre se encantaram com sua forma de poetizar a vida.

A ULA ressaltou ainda que a memória da poetisa seguirá viva entre aqueles que conviveram com ela e que seu legado permanecerá nos encontros literários que tanto valorizava.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ULA (@ula_uniaoliterariaanapolina)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!