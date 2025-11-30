Confusão por conta de disparo de arma de gel termina em esfaqueamento e prisão na Grande Goiânia

Vítima, que era responsável pelo disparo, precisou ser levada ao Hugol

Natália Sezil - 30 de novembro de 2025

Confusão começou por conta de uma arma de gel em frente a uma distribuidora. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 37 anos, foi preso em flagrante após uma confusão que começou por conta de um disparo de arma de gel terminar em esfaqueamento em Guapó, na região Metropolitana de Goiânia, na madrugada deste domingo (30).

Toda a situação aconteceu em frente a uma distribuidora de bebidas no Residencial Bandeira. Segundo testemunhas, a briga ocorrou depois que a vítima, de 28 anos, fez um disparo com uma arma de gel.

A munição teria acertado a filha do suspeito, que começou uma discussão por conta disso. Em certo momento, ele teria retirado uma faca da cintura e esfaqueado o abdômen da vítima, fugindo em seguida.

O homem atingido foi socorrido por testemunhas e levado ao Ambulatório 24 horas de Guapó. Posteriormente, foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

Na sequência, a Polícia Militar (PM) foi acionada e começou as buscas pelo suspeito. Ele foi localizado a 1,5 km de distância do local da confusão.

As autoridades o levaram à delegacia, onde a Polícia Civil (PC) decidiu pela prisão em flagrante. A faca supostamente usada no crime também foi apreendida.

