Está chegando: saiba quando começa e onde acompanhar a Caravana de Natal da Coca-Cola em Anápolis

Caravana da Coca-Cola. (Foto: Divulgação)

Já nesta quarta-feira (03), a Caravana de Natal da Coca-Cola irá enfim passar pelas ruas de Anápolis, trazendo música, diversão e, é claro, o show de luzes tão aguardado pela população.

Conforme divulgado pela própria empresa, o desfile terá início nas proximidades da Vitamedic, no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), a partir das 18h.

A partir daí, a caravana segue a Avenida Brasil Sul até a intersecção com a Goiás, passa pela Praça Dom Emanuel, segue passando pelo Parque Ipiranga e mais uma vez torna a Goiás, desta vez pela Avenida Santos Dumont.

Depois disso, a comitiva pega a Avenida Pedro Ludovico e segue até a esquina com a Rua Nova Delhi, para somente então refazer o caminho na Pedro Ludovico, subindo pela Quintino Bocaiúva até emergir na Presidente Kennedy.

De lá, a caravana segue até o destino final, no Parque da Jaiara.

Trajeto completo da Caravana Coca-Cola em Anápolis. (Foto: Divulgação)

Este será o único dia em que a Caravana da Coca-Cola passará pela cidade, então quem desejar garantir a presença deve se planejar com antecedência para não ficar de fora.

