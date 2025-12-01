Praça Bom Jesus ganha vida e se torna o centro do Natal em Anápolis com pista de gelo e diversão para toda a família

Cidade começou a receber a decoração temática e a abertura oficial da programação, que segue até o fim do mês, será nesta segunda-feira (1º)

Isabella Valverde - 01 de dezembro de 2025

Abertura oficial do Natalino acontece nesta segunda-feira (1º) e deve atrair moradores de todas as regiões da cidade. (Foto: Arquivo Pessoal)

A chegada do período natalino já modifica o cenário de Anápolis, que passa a ganhar luzes, cores e elementos temáticos nos principais espaços públicos.

Neste ano, a Praça Bom Jesus assume o papel de ponto central das celebrações, reunindo atrações inéditas e grande parte da programação preparada para todo o mês.

A abertura oficial do Natalino acontece nesta segunda-feira (1º) e deve atrair moradores de todas as regiões da cidade.

Entre as novidades, estão brinquedos infláveis gigantes e uma pista de gelo destinada a crianças e adolescentes, que promete se tornar um dos principais destaques da edição.

Segundo o prefeito Márcio Corrêa (PL), o Natalino é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Anápolis e empresas patrocinadoras.

Ao Portal 6, o gestor municipal explicou que esse formato “permite realizar um grande evento sem custos para os cofres públicos e movimenta a economia local durante o período de festas”.

Márcio também destacou que a proposta é valorizar a experiência das famílias.

“Nosso objetivo é transformar a Praça Bom Jesus em um ponto de encontro, com atividades diárias e um ambiente preparado para receber bem moradores e visitantes”, afirma.

Além da decoração instalada em vários pontos da cidade, a programação contará com apresentações culturais, cantatas e espetáculos que devem reforçar o clima de celebração típico do período.

