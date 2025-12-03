Adolescente encontrado morto em garagem de Catalão teria participado de “roleta-russa”, diz polícia

Comandante da PM deu detalhes sobre a situação trágica ocorrida no Sudeste Goiano, fazendo um alerta para a sociedade

Paulo Roberto Belém - 03 de dezembro de 2025

Adolescente foi atingido no peito durante a “brincadeira fatal”. (Foto: Reprodução)

Um adolescente, de 14 anos, morreu na noite desta terça-feira (02), após ser atingido por um disparo de arma de fogo na garagem de um imóvel em Catalão, cidade que fica na região Sudeste de Goiás.

Na hipótese levantada pela Polícia Militar (PM), Luiz Henrique Giocondo Santos teria recebido o tiro fatal na região do peito enquanto supostamente participava com outros menores de uma “roleta-russa”.

Quem deu detalhes da possibilidade foi o tenente-Coronel, Henrique Stefli, comandante do 9º Companhia Regional da Polícia Militar (CRPM). O militar disse que assim que foram acionados, em menos de uma hora, conseguiu apreender o menor, quer seria o suspeito do crime.

Além dele, dois outros da mesma faixa de idade foram apreendidos. “Quem vai definir [os rumos], agora, é a polícia investigativa”, disse o comandante em entrevista coletiva, publicada pelo Blog Diante do Fato.

Dinâmica

Sobre o crime, Stefli divulgou que a PM apurou que a “roleta-russa” estaria sendo praticada dentro da residência e que o tiro que matou o menor teria sido efetuado de um revólver calibre 38, sendo disparado pelo menor de 15 anos.

O militar disse que a polícia, agora, trabalha em outra situação. “Nós estamos em diligência para pegar essa arma, apreendemos algumas munições e apreendemos a moto utilizada para a fuga do menor, dentro de uma hora”, relatou, considerando rápida a ação da corporação.

Ao final da coletiva, o comandante deu um recado. “Brincar com arma de fogo, não existe e não deveria estar nas mãos de menores de idade”, declarou.

“Deixará saudades”, diz colégio

O Colégio Estadual Dr. David Persicano, onde a vítima estudava, publicou nota lamentando a morte trágica do adolescente.

“Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares, amigos e toda a comunidade escolar. Luiz Henrique deixará saudades e será sempre lembrado pelo carinho e convivência que marcou sua passagem por nossa escola”, destacaram.

