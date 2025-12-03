Para começar 2026 com emprego novo: vagas home office com salário de até R$ 7 mil estão abertas

Com tantas mudanças recentes no mercado de trabalho, esse tipo de oportunidade já se tornou parte essencial da rotina de muitos profissionais

Pedro Ribeiro - 03 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

As vagas home office estão entre as opções mais desejadas por quem quer começar 2026 com um novo emprego, mais liberdade e um estilo de vida mais equilibrado.

Com tantas mudanças recentes no mercado de trabalho, esse tipo de oportunidade deixou de ser exceção e se tornou parte essencial da rotina de muitos profissionais.

E, se você está buscando flexibilidade, boas condições e empresas confiáveis, há novas chances abertas com ótimos salários.

Hoje, o trabalho remoto não é mais uma solução temporária. Ele virou escolha.

A tecnologia avançou, o mundo mudou e milhões de pessoas passaram a priorizar modelos que ofereçam mais qualidade de vida.

Ao mesmo tempo, empresas descobriram que podem atrair mais talentos e aumentar produtividade apostando no home office.

Assim, esse formato se tornou tão importante quanto o escritório tradicional — e, para muitos, até melhor.

Nesse cenário, três empresas se destacam pelas oportunidades reais, competitivas e acessíveis.

Neon, Substack e Scooto vêm abrindo portas para quem quer trabalhar de qualquer lugar do país, com estabilidade, autonomia e possibilidade de crescimento.

Neon

Entre as empresas que mais fortaleceram o trabalho remoto no Brasil, a Neon aparece como uma das referências.

A fintech oferece vagas home office em setores como Atendimento, Tecnologia, Crédito e Operações.

A jornada média é de 40 horas semanais, com pequenas variações.

Os salários começam por volta de R$ 2.352,90 e podem ultrapassar R$ 6 mil em funções técnicas.

Além disso, o pacote de benefícios é robusto: vale-alimentação que pode chegar a R$ 700, plano de saúde amplo, suporte psicológico, seguro de vida e até crédito para montar o próprio escritório em casa — algo raro no mercado.

Outro diferencial da Neon é o investimento pesado em capacitação.

Há programas internos de crescimento, bolsas de estudo e uma cultura digital que valoriza talentos.

Para quem busca estabilidade e evolução profissional, é uma opção sólida.

As inscrições podem ser realizadas clicando nesse link.

Substack

Para quem gosta de escrever e quer transformar isso em renda, a Substack é uma das plataformas mais promissoras do digital.

Ela permite que jornalistas, escritores e criadores publiquem newsletters exclusivas e construam seu próprio público pagante.

Começar é simples e sem risco: não existe custo inicial. A plataforma só cobra uma pequena taxa quando o autor começa a ganhar dinheiro.

Com dedicação e organização, é possível ultrapassar R$ 7 mil por mês em nichos como tecnologia, cultura, comportamento, política e finanças.

A liberdade é total. Você escolhe o tema, o ritmo de publicação, o formato e trabalha de onde quiser.

A Substack também oferece ferramentas analíticas completas, que ajudam a monitorar crescimento, engajamento e comportamento dos leitores.

Clique aqui e realize sua inscrição.

Scooto

A Scooto é focada especialmente em oferecer vagas home office para mulheres que desejam desenvolver uma carreira digital com flexibilidade.

A empresa atua no atendimento ao cliente remoto e valoriza habilidades como empatia, comunicação clara, escuta ativa e comprometimento.

Para participar do processo seletivo, basta ter ensino médio completo.

Os salários começam por volta de R$ 2.500, com variações conforme jornada e desempenho.

A Scooto também oferece treinamento online, suporte constante e um ambiente acolhedor que incentiva o crescimento.

A política de inclusão da empresa ajuda mulheres a entrarem no mercado digital e alcançarem posições de liderança — tudo de forma totalmente remota.

Se inscreva clicando nesse link.

Um mercado que só cresce

As oportunidades em trabalho remoto continuam surgindo e tendem a se expandir ainda mais em 2026.

A digitalização acelerada transformou o mercado e abriu portas para profissões que antes nem existiam.

Hoje, o home office já faz parte da vida de milhões de pessoas.

E, se você também deseja fazer parte desse movimento, este é um ótimo momento para começar.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!