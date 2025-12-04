Apostador de Goiânia leva bolada após acertar dezenas na Lotofácil
Também houve outra premiação no interior de Goiás, conseguida na cidade de Gouvelândia
No sorteio de número 3553 da Lotofácil, dois goianos foram agraciados com boladas de R$ 473 mil, conseguidas graças ao acerto de 15 dezenas.
Um deles é de Goiânia e havia feito uma aposta simples na Loteria Guanabara, garantindo quase meio milhão em dinheiro. Já o segundo premiado realizou a aposta em Gouvelândia, na Lotérica Bom Dia.
A aposta também foi simples, com apenas uma cota, e garantiu o mesmo valor. Os números acertados foram:
01 – 02 – 03 – 07 – 08 – 09 – 12 – 13 – 16 – 17 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24
Além dos dois, uma aposta de São Paulo também levou o mesmo valor, de modo que os três dividiram aproximadamente R$ 1.5 milhão em dinheiro.
Outros 21 apostadores foram agraciados com prêmios menores, que renderam cerca de R$ 1 mil, após acertarem 14 dezenas do sorteio em cidades como Anápolis, Caldas Novas, Aruanã, Goiânia, Jataí e outras.
Novo sorteio
Estimativa do prêmio do próximo concurso, que será realizado na quinta-feira (04), é de R$ 1,8 milhão.
Os sorteios são realizados regularmente de segunda a sábado, sempre às 20h. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50. As premiações são para quem marca a partir de 11 pontos.
