Apostador de Goiânia leva bolada após acertar dezenas na Lotofácil

Também houve outra premiação no interior de Goiás, conseguida na cidade de Gouvelândia

Samuel Leão - 04 de dezembro de 2025

Confira resultado da Lotofácil. (Foto: Divulgação/CEF)

No sorteio de número 3553 da Lotofácil, dois goianos foram agraciados com boladas de R$ 473 mil, conseguidas graças ao acerto de 15 dezenas.

Um deles é de Goiânia e havia feito uma aposta simples na Loteria Guanabara, garantindo quase meio milhão em dinheiro. Já o segundo premiado realizou a aposta em Gouvelândia, na Lotérica Bom Dia.

A aposta também foi simples, com apenas uma cota, e garantiu o mesmo valor. Os números acertados foram:

01 – 02 – 03 – 07 – 08 – 09 – 12 – 13 – 16 – 17 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24

Além dos dois, uma aposta de São Paulo também levou o mesmo valor, de modo que os três dividiram aproximadamente R$ 1.5 milhão em dinheiro.

Outros 21 apostadores foram agraciados com prêmios menores, que renderam cerca de R$ 1 mil, após acertarem 14 dezenas do sorteio em cidades como Anápolis, Caldas Novas, Aruanã, Goiânia, Jataí e outras.

Novo sorteio

Estimativa do prêmio do próximo concurso, que será realizado na quinta-feira (04), é de R$ 1,8 milhão.

Os sorteios são realizados regularmente de segunda a sábado, sempre às 20h. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50. As premiações são para quem marca a partir de 11 pontos.

