Após 30 anos, trem que liga São Paulo a Minas Gerais está de volta com viagens a partir de R$ 50

A região ganha um novo atrativo turístico e milhares de pessoas retomam o contato com uma tradição ferroviária emocionante

Pedro Ribeiro - 05 de dezembro de 2025

(Foto: Divulgação/ABPF)

Se você gosta de viagens e busca novas experiências, então esta novidade vai te surpreender.

Depois de 30 anos, um trem voltou a ligar São Paulo a Minas Gerais, oferecendo viagens acessíveis, cheias de história e com paisagens que encantam qualquer visitante.

Assim, a região ganha um novo atrativo turístico e milhares de pessoas retomam o contato com uma tradição ferroviária emocionante.

Um trem histórico volta a emocionar

Logo no início do percurso, o Expresso Mantiqueira já chama atenção.

Ele parte da Estação Ferroviária de Cruzeiro, no interior de São Paulo, a 219 quilômetros da capital.

Além disso, a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária restaurou seis quilômetros de trilhos, o que permitiu o retorno do trem.

Por isso, quem embarca encontra um passeio seguro, confortável e cheio de nostalgia.

Para facilitar o acesso, a entrada da estação fica na rua Engenheiro Antônio Penido, ao lado do número 884.

Passeios curtos, mas repletos de descobertas

O trajeto dura aproximadamente uma hora. Mesmo assim, a experiência surpreende.

Os ingressos custam a partir de R$ 54,50 e estão disponíveis no site AppTicket.

Além disso, os visitantes podem conhecer o pátio histórico da ABPF, que guarda peças, documentos e histórias importantes da ferrovia.

Dessa forma, o passeio combina turismo, cultura e memória em um único roteiro.

Um projeto que aproxima estados e turistas

O trecho revitalizado integra um plano maior.

Ele fará a ligação entre Cruzeiro (SP) e Passa Quatro (MG), criando o primeiro produto turístico ferroviário interestadual do Consórcio de Integração Sul e Sudeste. Além disso, o trem faz parte do programa SP nos Trilhos.

Esse programa incentiva a modernização da malha ferroviária do estado e impulsiona novas viagens, empregos e investimentos.

Ao todo, o projeto inclui 40 iniciativas e soma R$ 194 bilhões em recursos.

Assim, a previsão é gerar 150 mil empregos e movimentar R$ 1,8 bilhão na economia paulista na próxima década.

Eventos e experiências que vão além do passeio

O retorno do trem aconteceu durante o 1º Encontro de Ferromodelismo de Cruzeiro, que reuniu apaixonados por maquetes, locomotivas e miniaturas.

Entretanto, as atrações não param por aí. O público também encontra passeios temáticos, como a viagem gastronômica realizada em um vagão de 1950.

Com comida e bebida à vontade, a experiência transforma o trem em um verdadeiro restaurante histórico sobre trilhos.

Um convite para retomar o encanto das viagens de trem

As viagens do Expresso Mantiqueira mostram que o transporte ferroviário pode ser muito mais do que deslocamento.

Ele conta histórias, aproxima regiões e cria lembranças que duram para sempre.

Além disso, o passeio oferece um preço acessível, belas paisagens e um clima único que só um trem histórico consegue proporcionar.

Por tudo isso, o retorno dessa linha marca uma nova fase para o turismo entre São Paulo e Minas Gerais e abre portas para que mais pessoas descubram o valor das viagens de trem.

