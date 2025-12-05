Briga de casal diante dos filhos em Anápolis termina em polícia, ameaças e agressões

No local, ambos os envolvidos deram versões diferentes sobre como o conflito se desenrolou

Davi Galvão - 05 de dezembro de 2025

Imagem ilustrativa de viatura da Polícia Militar. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) precisou ser acionada na madrugada desta sexta-feira (05), em Anápolis, após uma discussão de casal terminar em pancadaria e ameaças com faca, na Vila Esperança.

Ao chegarem na residência, os policiais foram recepcionados tanto pelo homem quanto pela mulher, ambos embriagados e ainda segurando o filho de dois anos no colo. A outra filha de nove anos do casal também estava no imóvel e presenciou toda a discussão.

A mulher, que estava com uma faca na mão, relatou ter feito o uso de bebidas alcoólicas juntamente com o companheiro e que em determinado momento deu-se início a uma discussão.

No meio do bate boca, ela contou que o marido a enforcou na sala de estar, mas ela conseguiu se desvencilhar e ir até a cozinha, onde pegou o utensílio de cozinha para se defender.

Assim, deu-se início a um embate até que ela quebrou uma janela, conseguiu sair do imóvel e gritar pedindo socorro aos vizinhos.

O marido, por outro lado, contou que estava com o neném, enquanto a companheira estava na sala com a outra criança, e que se alterou após uma discussão, indo por conta própria pegar a faca na cozinha.

Ele ainda relatou que apenas se defendeu das agressões e que foi arranhado e perfurado durante o confronto.

Diante dos fatos, a Polícia Militar (PM) conduziu todos os envolvidos para o exame de corpo de delito, além de instruírem uma verificação de procedência de informações (VPI) para apurar a situação e as versões do casal.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!