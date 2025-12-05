Briga de casal diante dos filhos em Anápolis termina em polícia, ameaças e agressões

No local, ambos os envolvidos deram versões diferentes sobre como o conflito se desenrolou

Davi Galvão Davi Galvão -
Viatura da Polícia Militar. (Foto: Reprodução) bebê clínica Goiânia Goiás
Imagem ilustrativa de viatura da Polícia Militar. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) precisou ser acionada na madrugada desta sexta-feira (05), em Anápolis, após uma discussão de casal terminar em pancadaria e ameaças com faca, na Vila Esperança.

Ao chegarem na residência, os policiais foram recepcionados tanto pelo homem quanto pela mulher, ambos embriagados e ainda segurando o filho de dois anos no colo. A outra filha de nove anos do casal também estava no imóvel e presenciou toda a discussão.

A mulher, que estava com uma faca na mão, relatou ter feito o uso de bebidas alcoólicas juntamente com o companheiro e que em determinado momento deu-se início a uma discussão.

Leia também

No meio do bate boca, ela contou que o marido a enforcou na sala de estar, mas ela conseguiu se desvencilhar e ir até a cozinha, onde pegou o utensílio de cozinha para se defender.

Assim, deu-se início a um embate até que ela quebrou uma janela, conseguiu sair do imóvel e gritar pedindo socorro aos vizinhos.

O marido, por outro lado, contou que estava com o neném, enquanto a companheira estava na sala com a outra criança, e que se alterou após uma discussão, indo por conta própria pegar a faca na cozinha.

Ele ainda relatou que apenas se defendeu das agressões e que foi arranhado e perfurado durante o confronto.

Diante dos fatos, a Polícia Militar (PM) conduziu todos os envolvidos para o exame de corpo de delito, além de instruírem uma verificação de procedência de informações (VPI) para apurar a situação e as versões do casal.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias