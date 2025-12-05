Instrutor do Detran é ameaçado de morte ao dizer que frentista reprovou na prova da CNH, em Aparecida de Goiânia

Candidato tentava a habilitação para a categoria E, destinada a veículos pesados

Natália Sezil - 05 de dezembro de 2025

Autoescolas em Goiás (Foto: Reprodução/Detran GO)

Um instrutor do Detran, de 36 anos, avaliava um candidato durante o teste para conseguir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) quando acabou ameaçado de morte nesta sexta-feira (05), em Aparecida de Goiânia.

Ele estaria aplicando a avaliação prática para a categoria E da CNH, destinada a veículos pesados, como carretas, bitrens e ônibus articulados, quando o frentista, de 46 anos, começou a cometer infrações de trânsito.

Tendo pontos retirados por conta disso, o homem foi reprovado no exame. Ele foi informado disso pelo instrutor, que pediu que voltasse ao local de início da prova.

A resposta teria sido uma série de ofensas e ameaças. O aspirante a motorista teria chamado o profissional de “desgraçado” e “filho da puta” e, assumindo o controle do veículo, “arrancado” de forma brusca – correndo o risco de atingir pedestres e lesionar os ocupantes.

Nesse momento, o instrutor acionou o freio do automóvel e pediu que o frentista se retirasse. Chegando ao ponto de encontro, diz ter encontrado o candidato bastante alterado, proferindo novos xingamentos e voltando a ameaçá-lo.

O homem teria dito: “vou em casa buscar alguma coisa para dar um tiro na sua cara”, deixando o local. Diante do ocorrido, a Polícia Militar (PM) foi acionada para conter possíveis desdobramentos.

A Polícia Civil (PC) registrou formalmente o caso e identificou o suspeito. Agora, a corporação fica responsável por tomar as devidas providências.

