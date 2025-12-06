Jovem é morto a tiros durante festa de aniversário em Goiânia; outro convidado foi encaminhado ao Hugo

Testemunhas relataram que ataque ocorreu de forma repentina, por dois homens encapuzados

Da Redação - 06 de dezembro de 2025

Festa de aniversário ocorrida em espaço de eventos. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 21 anos, foi morto e um homem, de 34 anos, ficou ferido após um ataque a tiros durante uma festa de aniversário no Parque Santa Cruz, em Goiânia.

O crime ocorreu por volta de 01h deste sábado (06), em um espaço de eventos da região.

Testemunhas relataram que o ataque ocorreu de forma repentina. Segundo elas, dois homens encapuzados teriam chegado ao evento em uma motocicleta e ordenado que todos se afastassem.

Na sequência, efetuaram diversos disparos contra o jovem. Ele chegou a ser levado para uma unidade de saúde da região, mas já chegou sem vida ao local.

Os tiros acabaram atingindo também outro convidado, que foi socorrido por terceiros ao Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo). O estado de saúde dele é considerado regular.

Agora, caberá à Polícia Civil (PC) dar continuidade às investigações. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime nem sobre a identidade dos autores.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!