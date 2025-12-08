Adolescente é torturado por família em Goiás, após suposta tentativa de invasão e estupro

Envolvidos foram conduzidos para delegacia, onde foram registrados depoimentos de ambas as partes

Samuel Leão - 08 de dezembro de 2025

Adolescente foi encaminhado para a delegacia. (Foto: Reprodução)

Um menor de idade, de 17 anos, foi resgatado pela Polícia Militar (PM) de um contexto de tortura em Mineiros, no interior de Goiás. As agressões foram cometidas por uma família, que afirmou que o suspeito teria tentado estuprar a filha deles, de 15 anos.

O caso ocorreu no domingo (07), e em depoimento a família afirmou que o adolescente teria batido na janela da garota, enquanto ela dormia, e pediu para ela abrir a porta. Ao invés de abrir, ela avisou os familiares, que agiram rápido e amarraram o garoto.

Após ser amarrado, ele passou a ser agredido por cerca de três horas ininterruptas, sofrendo ferimentos nas costas, rosto, peito e pescoço. Quando a polícia chegou ao local, se deparou com a cena e colheu depoimentos.

O adolescente negou ter invadido a casa da família e ter praticado qualquer tentativa de abuso. Notando os machucados, o caso passou então a ser registrado como tortura, com o agravante de a vítima ser menor de idade.

Os envolvidos foram conduzidos para uma delegacia, onde foram realizados os exames de delito e registrados os depoimentos de ambas as partes.

O caso agora deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC), de modo a esclarecer a real dinâmica do ocorrido.

