Goiânia terá show gratuito de Israel e Rodolffo no próximo domingo (14)

Dupla é dona de hits como “Batom de Cereja” e “Marca Evidente”

Paulo Roberto Belém - 08 de dezembro de 2025

Israel e Rodolfo se apresentam gratuitamente em Goiânia. (Foto: Divulgação)

Donos de hits que embaçam o gênero sertanejo, a dupla Israel & Rodolffo fará um show gratuito em Goiânia no próximo domingo (14), bancado pelo Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO).

A apresentação integra a confraternização anual dos servidores da autarquia e será totalmente aberta ao público. Os portões da Arena Multiplace, onde ocorre a apresentação, estarão abertos às 14h.

Assim, quem for até o espaço, poderá conferir “Batom de Cereja”, música que tornou a dupla conhecida nacionalmente, a partir da participação de Rodolfo na edição do Big Brother Brasil (BBB) de 2021.

Mas não é só esse hit que embala a carreira dos dois. “Marca Evidente” vem em um ritmo mais lento, marcando a explosão da dupla em 2012, quando foi lançada com a parceria de Jorge e Mateus.

De brinde, para animar ainda mais o público, se apresentam também Clayton & Camargo e a Banda PM Show. O Detran informou que dentro do evento, haverá venda de comidas e bebidas.

A Arena Multiplace em Goiânia fica localizada na Alameda Barbacena, Qd. 28 – Lt. 18 – no Setor Alto da Glória. Se for beber, não dirige.

Confira “Batom de Cereja”

