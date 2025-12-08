Motorista da Urban pede socorro no Batalhão da PM após ônibus ser apedrejado em Anápolis

Confusão começou próximo ao Posto Cebolão, quando passageiros deram início a uma briga generalizada

Davi Galvão Davi Galvão -
Janelas do ônibus foram estilhaçadas com as pedras. (Foto: Reprodução)
Um motorista da Urban precisou pedir socorro no 4º Batalhão da Polícia Militar (BPM), em Anápolis, após uma briga interromper o trajeto do ônibus na madrugada desta segunda (08) e o veículo ser alvejado por diversas pedradas.

Conforme relato do condutor, que estacionou na frente do Batalhão, ele seguia a linha padrão, do terminal até o Industrial quando, em frente ao Posto Cebolão, iniciou-se uma briga generalizada dentro do ônibus.

Para tentar resolver a situação, ele contou que abriu a última porta do veículo, momento em que cerca de dez passageiros desembarcaram.

Foi aí que ele pegaram pedras na rua e arremessaram contra o ônibus.

Imagens registradas mostram que diversas janelas do veículo foram destruídas. Não se sabe se houve feridos ou maiores danos materiais.

Após o atentado, o motorista fechou novamente as portas e se dirigiu até o 4º BPM para pedir ajuda.

Lá, a Polícia Militar (PM) realizou os devidos procedimentos e esclarecimentos, liberando o ônibus para seguir o itinerário e deixar o restante dos passageiros em casa.

A reportagem entrou em contato com a Urban, mas não houve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue em aberto.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

