Motorista da Urban pede socorro no Batalhão da PM após ônibus ser apedrejado em Anápolis

Confusão começou próximo ao Posto Cebolão, quando passageiros deram início a uma briga generalizada

Davi Galvão - 08 de dezembro de 2025

Janelas do ônibus foram estilhaçadas com as pedras. (Foto: Reprodução)

Um motorista da Urban precisou pedir socorro no 4º Batalhão da Polícia Militar (BPM), em Anápolis, após uma briga interromper o trajeto do ônibus na madrugada desta segunda (08) e o veículo ser alvejado por diversas pedradas.

Conforme relato do condutor, que estacionou na frente do Batalhão, ele seguia a linha padrão, do terminal até o Industrial quando, em frente ao Posto Cebolão, iniciou-se uma briga generalizada dentro do ônibus.

Para tentar resolver a situação, ele contou que abriu a última porta do veículo, momento em que cerca de dez passageiros desembarcaram.

Foi aí que ele pegaram pedras na rua e arremessaram contra o ônibus.

Imagens registradas mostram que diversas janelas do veículo foram destruídas. Não se sabe se houve feridos ou maiores danos materiais.

Após o atentado, o motorista fechou novamente as portas e se dirigiu até o 4º BPM para pedir ajuda.

Lá, a Polícia Militar (PM) realizou os devidos procedimentos e esclarecimentos, liberando o ônibus para seguir o itinerário e deixar o restante dos passageiros em casa.

A reportagem entrou em contato com a Urban, mas não houve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue em aberto.

