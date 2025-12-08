Vacina inédita contra bronquiolite chega a Anápolis e já tem data para começar a ser aplicada; confira

Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância de se buscar a imunização para a proteção dos bebês

Paulo Roberto Belém - 08 de dezembro de 2025

Imunizantes chegaram de forma inédita em Anápolis. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

Boa notícia para as futuras mamães moradoras de Anápolis. Isso porque a Prefeitura recebeu o primeiro lote de vacinas contra a bronquiolite destinado ao município.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), ao todo, chegaram 812 doses do imunizante, que serão aplicadas já a partir desta terça-feira (09). O único requisito divulgado, é que a vacina estará disponível para gestantes a partir de 28 semanas.

Para reforçar a importância, a pasta explicou que a vacina tem como objetivo proteger os recém-nascidos contra o vírus sincicial respiratório (VSR).

De acordo com a Semusa, ele é o principal causador da bronquiolite e responsável por grande parte das internações por problemas respiratórios em bebês, especialmente nos primeiros meses de vida.

Vale ressaltar que todas as salas de vacina do município estarão abastecidas, respeitando o funcionamento habitual de cada unidade.

Funcionamento das unidades

Inicialmente, as Unidades Básicas de Saúde dos bairros Abadia Lopes da Fonseca, Adriana Parque, Arco-Íris, Arco Verde, Bandeiras, Calixtolândia, Calixtópolis, Jardim Esperança, Jardim Guanabara, Jardim Suíço, JK e João Luiz de Oliveira.

E ainda, as do Munir Calixto Parque dos Pirineus, Santa Maria de Nazareth, Santo Antônio, Santos Dumont, São Carlos, São Lourenço, Tropical, Fabril, Vila Formosa, Vila Norte e Vivian Parque funcionarão de segunda a sexta-feira, das 08h às 16h.

Já as unidades do Anexo Itamaraty, Parque Iracema, São José, Filostro Machado, Vila União, Recanto do Sol e Bairro de Lourdes atenderão de segunda a sexta-feira, das 08h às 21h.

Algumas unidades oferecem vacinação em dias específicos, sempre das 08h às 15h. Nas segundas-feiras, a imunização estará disponível nas unidades Alexandrina, Vila Esperança e Santa Isabel.

Já às terças-feiras, nas unidades Dom Manoel, Maracananzinho e Leblon nas quartas-feiras, no Jardim Alvorada e Paraíso; nas quintas-feiras, no Jardim das Américas e Maracanã; e, nas sextas-feiras, no Jardim das Oliveiras.

Nos distritos, a vacinação seguirá o seguinte calendário: Interlândia e Souzânia todas as quintas-feiras; Joanápolis na segunda quarta-feira do mês; Goialândia na terceira terça-feira do mês; e São Vicente e Branápolis na quarta terça-feira do mês.

A Secretaria de Saúde reforça a importância da vacina, que chega pela primeira vez a Anápolis, lembrando que a proteção materna é fundamental para reduzir casos graves e hospitalizações por bronquiolite entre os recém-nascidos.

