BR-153 tem interdições em Anápolis, Uruaçu e Pirenópolis, alerta Ecovias

Samuel Leão - 09 de dezembro de 2025

Trecho da BR-153 em obras. (Foto: Reprodução)

A Ecovias do Araguaia, concessionária responsável pela administração da BR-153, informou sobre a realização de interdições parciais em diversos trechos da rodovia, causadas pela execução de obras de manutenção e melhoria.

As intervenções ocorrerão em pontos que incluem os municípios de Anápolis, Uruaçu e Pirenópolis. Essas obras estão programadas para acontecer entre as 08h e 17h.

Vale ressaltar que, conforme comunicado pela concessionária, as interdições são parciais, o que significa que não haverá bloqueio total do tráfego de veículos, mas sim a ocupação de uma das faixas, exigindo atenção redobrada dos motoristas para o formato “pare e siga”.

A maior parte das intervenções está focada na limpeza de drenagem, um serviço essencial para garantir o escoamento correto da água e a segurança da pista. Os trechos afetados por este tipo de obra ficam em São Luiz do Norte, do km 258 ao km 261, em Uruaçu, do km 222 ao km 224, e em Pirenópolis: do km 406 ao km 410.

Além disso, em Anápolis, a Ecovias do Araguaia realizará a substituição de defensa metálica entre o km 422 e o km 424. A defensa metálica é um equipamento de segurança para evitar que veículos saiam da pista em caso de acidentes.

A concessionária reforça a necessidade de os condutores respeitarem a sinalização de obras e reduzirem a velocidade ao se aproximarem dos trechos em manutenção, visando a segurança dos trabalhadores e a fluidez do tráfego.

