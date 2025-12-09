Milton Nascimento reaparece sorridente em passeio com o filho

Na imagem publicada nos stories, cantor aparece no banco do carona

Folhapress - 09 de dezembro de 2025

Milton Nascimento reaparece sorridente em passeio com o filho. (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

ADRIELLY SOUZA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Um registro simples de Milton Nascimento voltou a emocionar admiradores do cantor. O filho, Augusto Kesrouani Nascimento, compartilhou fotos e vídeos de um passeio de carro ao lado do pai, que completou 83 anos em outubro e desde então tem recebido uma onda de homenagens de colegas da música.

Na imagem publicada nos stories, Milton aparece no banco do carona, relaxado, olhando para a câmera e exibindo um sorriso largo. Ao lado dele, Augusto também sorri.

Em outro momento, o filho publicou um pequeno vídeo da estrada pela janela do carro, acompanhado do trecho inicial de “Tudo o Que Você Podia Ser”, clássico eternizado pelo Clube da Esquina: “Com sol e chuva, você sonhava…”. A escolha da música, junto à paisagem molhada, deu um tom de poesia ao registro familiar.

A aparição de Milton acontece semanas após a família tornar público o diagnóstico de demência por corpos de Lewy (DCL), confirmado em 2 de outubro. Desde então, fãs têm demonstrado apoio constante, enviando mensagens de carinho e resgatando memórias marcantes da carreira do ícone da MPB.