Os meses em que nascem as pessoas mais inteligentes, segundo estudo

Os meses em que nascem as pessoas mais inteligentes aparecem repetidamente em estudos internacionais, e o padrão surpreende pela consistência

Gabriel Yuri Souto - 09 de dezembro de 2025

Os meses em que nascem as pessoas mais inteligentes foram identificados em pesquisas que acompanharam milhares de crianças ao longo dos anos.

Segundo estudos amplamente divulgados, quem nasce em outubro, novembro e dezembro tende a apresentar desempenho cognitivo superior na infância.

Esses meses se destacam porque criam uma vantagem de maturidade em relação aos colegas que entram na escola mais jovens. A descoberta levantou debates sobre o quanto a data de nascimento influencia o aprendizado.

Outubro: o mês mais citado nas pesquisas

Entre todos, outubro costuma aparecer no topo. Crianças nascidas nesse período iniciam a vida escolar com mais maturidade e maior desenvolvimento motor e linguístico.

Essa vantagem aparece nos primeiros testes de leitura, escrita e raciocínio. Além disso, alguns estudos sugerem que fatores ambientais, como temperatura e maior exposição solar durante a gestação, também podem favorecer o desenvolvimento neurológico.

Novembro: quando a vantagem se intensifica

Logo atrás vem novembro, que mantém o mesmo efeito de maturidade relativa. Por serem mais velhas do que grande parte dos colegas de turma, as crianças desse mês apresentam mais organização cognitiva e melhor capacidade de concentração.

Em avaliações escolares, costumam alcançar notas mais altas e demonstrar facilidade em resolver problemas. Muitos pesquisadores destacam que essa vantagem aparece cedo, mas pode influenciar a autoconfiança ao longo dos anos.

Dezembro: o mês que completa o trio mais associado à inteligência

Fechando o grupo, dezembro aparece com frequência nos estudos. Aqui, a diferença de idade dentro da sala de aula costuma ser ainda maior, e isso gera impacto direto nos resultados das primeiras avaliações.

Crianças de dezembro mostram desempenho acima da média em testes de habilidades gerais, como raciocínio lógico, compreensão de leitura e memória. Mesmo que essa vantagem diminua com o tempo, ela se manifesta de forma consistente na infância.

Por que esses meses se destacam tanto?

A principal explicação envolve o conceito de idade relativa. Em escolas que agrupam alunos pelo ano civil, uma diferença de até 12 meses entre colegas influencia o desenvolvimento cognitivo inicial.

Quem nasce no fim do ano entra na escola mais velho e já apresenta maior maturidade cerebral, coordenação e atenção. Isso se reflete nos testes e cria a sensação de que esses meses “produzem crianças mais inteligentes”.

E o que a ciência reforça sobre esse tema

Embora o padrão exista, os pesquisadores lembram que a inteligência não depende apenas do mês de nascimento. Genética, ambiente familiar, estímulos, alimentação e educação têm impacto muito maior.

Mesmo assim, outubro, novembro e dezembro continuam sendo os meses mais citados quando o assunto é desempenho cognitivo acima da média na infância.

