A técnica das padarias para deixar pão francês do dia anterior crocante novamente
Padarias usam um truque simples para recuperar o pão francês que perdeu a casquinha — e o resultado surpreende pela rapidez
A técnica das padarias funciona porque devolve umidade ao interior do pão enquanto recria a crosta dourada por fora. Mesmo quando o pão do dia anterior parece duro, esse método reverte o ressecamento sem alterar o sabor.
O processo usa apenas calor e água na medida certa, o que garante textura crocante novamente.
O segredo está na combinação de vapor e calor
O truque funciona porque o pão endurecido perdeu água. Ao devolver umidade controlada, a estrutura interna volta a ficar macia. Depois disso, o calor intenso recria a casquinha.
- Por que algumas regiões do Brasil registram “chuva de peixe” e o que dizem os especialistas sobre o fenômeno
- A profissão pouco conhecida que paga altos salários e ainda oferece curso do zero para formar novos profissionais por falta de mão de obra no Brasil
- A cidade de pouco mais de 65 mil habitantes que saiu do anonimato e hoje conquista o Brasil
O vapor age rápido, mas de forma equilibrada, evitando que o miolo encharque.
O passo a passo usado nas padarias
Para recuperar o pão, basta umedecer levemente a superfície com água ou borrifador. Em seguida, o pão vai ao forno bem quente por alguns minutos.
O vapor formado no início amacia o interior, enquanto a temperatura alta finaliza a crosta. O resultado lembra um pão fresco, mesmo sendo do dia anterior.
Como evitar que o pão resseque novamente
Após recuperar a textura, é importante consumir o pão logo. Guardá-lo ainda quente em sacos fechados provoca suor interno e acelera o ressecamento.
Por isso, deixá-lo esfriar antes de armazenar ajuda a manter a crocância por mais tempo.
Que tipos de pão respondem melhor ao truque
O método funciona muito bem no pão francês tradicional e em versões com massa semelhante. Porém, pães enriquecidos com manteiga ou leite exigem menos tempo no forno para não tostar rápido demais.
Ajustar o tempo evita que o pão fique duro novamente.
Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!