A técnica das padarias para deixar pão francês do dia anterior crocante novamente

Padarias usam um truque simples para recuperar o pão francês que perdeu a casquinha — e o resultado surpreende pela rapidez

Gabriel Yuri Souto - 10 de dezembro de 2025

(Imagem: Reprodução/ Captura de Tela/ YouTube)

A técnica das padarias funciona porque devolve umidade ao interior do pão enquanto recria a crosta dourada por fora. Mesmo quando o pão do dia anterior parece duro, esse método reverte o ressecamento sem alterar o sabor.

O processo usa apenas calor e água na medida certa, o que garante textura crocante novamente.

O segredo está na combinação de vapor e calor

O truque funciona porque o pão endurecido perdeu água. Ao devolver umidade controlada, a estrutura interna volta a ficar macia. Depois disso, o calor intenso recria a casquinha.

O vapor age rápido, mas de forma equilibrada, evitando que o miolo encharque.

O passo a passo usado nas padarias

Para recuperar o pão, basta umedecer levemente a superfície com água ou borrifador. Em seguida, o pão vai ao forno bem quente por alguns minutos.

O vapor formado no início amacia o interior, enquanto a temperatura alta finaliza a crosta. O resultado lembra um pão fresco, mesmo sendo do dia anterior.

Como evitar que o pão resseque novamente

Após recuperar a textura, é importante consumir o pão logo. Guardá-lo ainda quente em sacos fechados provoca suor interno e acelera o ressecamento.

Por isso, deixá-lo esfriar antes de armazenar ajuda a manter a crocância por mais tempo.

Que tipos de pão respondem melhor ao truque

O método funciona muito bem no pão francês tradicional e em versões com massa semelhante. Porém, pães enriquecidos com manteiga ou leite exigem menos tempo no forno para não tostar rápido demais.

Ajustar o tempo evita que o pão fique duro novamente.

