Criança sofre mais de 10 facadas e fica em estado gravíssimo após briga em quadra de futebol em Goiás

Vítima foi levada até a UPA, mas gravidade dos ferimentos demandou atendimento médico especializado e realização de cirurgia

Natália Sezil - 10 de dezembro de 2025

Criança levou mais de 10 facadas após discussão em quadra de futebol. (Foto: Reprodução/G1)

Uma criança, de 10 anos, sofreu múltiplas facadas e precisou passar por cirurgia após uma briga em uma quadra de futebol, em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF).

As agressões aconteceram no último domingo (07), mas repercutiram nesta terça-feira (09). O adolescente, de 14 anos, suspeito de ter cometido os ataques, fugiu de bicicleta logo depois.

Segundo informações do G1, João Miguel havia discutido com o adolescente dentro de uma quadra de futebol. Um tempo depois, teria ido até um pé de manga, acompanhado de amigos e primos.

Em certo momento, o suspeito foi até o local e pediu que ele descesse, desferindo os golpes na região do pescoço, tórax e pernas.

João Miguel foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas a gravidade dos ferimentos fez com que fosse transferido ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), em Brasília.

Ele precisou passar por uma cirurgia, devido a uma hemorragia no pulmão. O procedimento teve sucesso, o menino está internado e segue estável.

A última atualização, repercutida pelo G1 DF, é de que a criança estava em estado gravíssimo de saúde. A mãe explicou ao veículo:

“Ele sofreu uma facada na cabeça, onde expôs o osso dele. Levou 14 pontos. Sofreu uma degola, onde levou 15 pontos. Ele sofreu também uma facada nas costas, onde pegou um pedaço da coluna e ficou entre o pulmão. Mas, graças a Deus, não pegou o pulmão dele”.

O caso foi formalmente registrado junto à Polícia Civil (PC), que fica responsável por identificar o adolescente suspeito e tomar as providências cabíveis.

