Por que o ovo cozido fica com cheiro forte e o método simples que evita isso

Quem cozinha ovos com frequência já percebeu que o cheiro pode ficar mais intenso do que deveria, mas a ciência explica exatamente o motivo — e existe um método simples para evitar o problema sem alterar o sabor

Gabriel Yuri Souto - 10 de dezembro de 2025

(Imagem: Reprodução/ Captura de Tela/ YouTube)

Entender por que o ovo cozido fica com cheiro forte ajuda a evitar um dos desconfortos mais comuns na cozinha. Embora o odor seja natural do alimento, ele só se intensifica quando a preparação passa por um erro específico que a maioria das pessoas comete sem perceber.

O processo químico que causa o cheiro é rápido, mas pode ser controlado com uma técnica simples que transforma completamente o resultado.

O motivo químico que aumenta o cheiro do ovo

Quando o ovo cozinha por tempo excessivo, ocorre uma reação entre o enxofre presente na clara e o ferro da gema. Essa reação libera sulfeto de hidrogênio, gás responsável pelo cheiro característico que se espalha na cozinha.

Além do odor, essa reação forma o famoso anel acinzentado ao redor da gema, sinal claro de que o ovo passou do ponto. Por isso, controlar o tempo é essencial para evitar esse efeito.

O erro mais comum no preparo

Muita gente deixa o ovo ferver por longos minutos, acreditando que isso garante um cozimento completo. Porém, esse exagero prolonga a reação química e intensifica o cheiro.

Além disso, o calor constante faz a clara ficar mais firme do que deveria, alterando a textura final. Cozinhar o ovo em fogo alto até o final também acelera a liberação do sulfeto de hidrogênio, o que fortalece o odor.

O método simples que impede o cheiro forte

Para evitar o cheiro, o truque é desligar o fogo no momento certo. Assim que a água começar a ferver, o ovo deve cozinhar por apenas um minuto.

Depois disso, basta tampar a panela, desligar o fogão e deixar os ovos descansarem na água quente por cerca de dez minutos. Essa técnica garante cozimento perfeito sem exposição prolongada ao calor.

Além disso, mergulhar os ovos imediatamente em água gelada interrompe a reação química e preserva o aroma suave.

Por que essa técnica funciona tão bem

Ao reduzir o tempo de fervura e controlar o resfriamento, o sulfeto de hidrogênio deixa de se acumular na superfície da gema.

Como o processo é interrompido rapidamente, o cheiro forte não se forma. Essa combinação também mantém a textura mais macia e evita o anel acinzentado, deixando o ovo mais saboroso e visualmente mais bonito.

