Santander realiza último leilão do ano com imóveis em Goiânia, Anápolis e em mais 12 cidades

Interessados têm até o dia 15 de dezembro para dar lances no site da leiloeira oficial

Paulo Roberto Belém - 10 de dezembro de 2025

Leilão de imóveis do Santander vai até 15 de Dezembro. (Foto: Reprodução).

Para quem está interessado em fechar negócio imobiliário ainda em 2025, o leilão do Banco Santander pode ser a oportunidade para os adeptos à modalidade de compra, porque geralmente se oferece preços mais em conta.

O processo está sendo intermediado pela Mega Leilões e o fechamento da ação acontece no dia 15 de dezembro, com imóveis em Goiânia, Anápolis, incluindo outras 12 cidades do interior de Goiás.

Os lances partem dos R$ 27 mil e todas as possibilidades podem ser acessadas no site da leiloeira, clicando aqui. Acessando o site, é necessário filtrar o estado e a cidade de busca.

Principais cidades

Em Goiânia, o destaque vai para um apartamento de 161 m² no Jardim Goiás. Também tem uma casa em condomínio no Residencial Buena Vista com 78 m² e outro apartamento no Parque Oeste Industrial com 53 m².

Partindo para Anápolis, o mais interessante é uma casa no Condomínio Terras Alphaville com 201 m². Na cidade, foram incluídos uma casa de 103 m² no Anápolis City e um apartamento com 73 m² no Jardim Europa.

Outros municípios do interior

Agora, as ofertas imobiliárias do interior de Goiás concentram-se nas cidades de Caiapônia, Catalão, Firminópolis, Itumbiara, Luziânia, Morrinhos, Planaltina, Porangatu, Santa Helena de Goiás, Senador Canedo, Trindade e Valparaíso de Goiás.

Vale lembrar que todas as oportunidades de negócio podem ser consultadas no site da Mega Leilões, onde é possível observar fotos e os lances em tempo real, que devem ser realizados até a data do fechamento do leilão.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!