Santander realiza último leilão do ano com imóveis em Goiânia, Anápolis e em mais 12 cidades
Interessados têm até o dia 15 de dezembro para dar lances no site da leiloeira oficial
Para quem está interessado em fechar negócio imobiliário ainda em 2025, o leilão do Banco Santander pode ser a oportunidade para os adeptos à modalidade de compra, porque geralmente se oferece preços mais em conta.
O processo está sendo intermediado pela Mega Leilões e o fechamento da ação acontece no dia 15 de dezembro, com imóveis em Goiânia, Anápolis, incluindo outras 12 cidades do interior de Goiás.
Os lances partem dos R$ 27 mil e todas as possibilidades podem ser acessadas no site da leiloeira, clicando aqui. Acessando o site, é necessário filtrar o estado e a cidade de busca.
Principais cidades
Em Goiânia, o destaque vai para um apartamento de 161 m² no Jardim Goiás. Também tem uma casa em condomínio no Residencial Buena Vista com 78 m² e outro apartamento no Parque Oeste Industrial com 53 m².
Partindo para Anápolis, o mais interessante é uma casa no Condomínio Terras Alphaville com 201 m². Na cidade, foram incluídos uma casa de 103 m² no Anápolis City e um apartamento com 73 m² no Jardim Europa.
Outros municípios do interior
Agora, as ofertas imobiliárias do interior de Goiás concentram-se nas cidades de Caiapônia, Catalão, Firminópolis, Itumbiara, Luziânia, Morrinhos, Planaltina, Porangatu, Santa Helena de Goiás, Senador Canedo, Trindade e Valparaíso de Goiás.
Vale lembrar que todas as oportunidades de negócio podem ser consultadas no site da Mega Leilões, onde é possível observar fotos e os lances em tempo real, que devem ser realizados até a data do fechamento do leilão.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!