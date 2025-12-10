Sessão solene em homenagem ao espírito de bravura dos bombeiros de Anápolis

Cada bombeiro homenageado representa a força de um legado coletivo que enobrece Anápolis

Seliane da SOS - 10 de dezembro de 2025

(Foto: Divulgação)

Ontem vivi uma das noites mais significativas do meu mandato. Tive a honra de conduzir uma solenidade construída para reconhecer o ‘Espírito de Bravura’ dos bombeiros de Anápolis, profissionais que fazem da coragem um compromisso diário e da proteção à vida a razão de cada passo dado.

Ao longo da cerimônia, fiz questão de destacar a grandeza do trabalho realizado pelo 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros. Vi ali homens e mulheres que enfrentam riscos reais, que se colocam entre o perigo e a segurança da nossa população, que atuam com disciplina, empatia e uma técnica que salva vidas humanas e vidas animais com a mesma responsabilidade.

Falei também sobre algo que carrego comigo: em várias situações delicadas envolvendo animais feridos, vulneráveis ou em iminente risco, foram os bombeiros de Anápolis que chegaram, acolheram, resgataram e fizeram além do esperado. Essa sensibilidade, somada à coragem, revela a essência verdadeira da corporação.

A Medalha Espírito de Bravura, lei de minha autoria, existe justamente para reconhecer essa entrega. Cada bombeiro homenageado representa a força de um legado coletivo que enobrece Anápolis e honra o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás. Ao olhar para cada rosto naquela plenária, tive a certeza de que a cidade está em mãos dedicadas, preparadas e profundamente comprometidas com a vida em todas as suas formas.

Saí daquela noite agradecida, emocionada e ainda mais consciente da importância desta corporação para o nosso município. Meu respeito por cada bombeiro e bombeira é imenso. Que Deus abençoe o trabalho de todos e fortaleça cada missão que ainda está por vir.