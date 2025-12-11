O truque que os petshops usam para eliminar cheiro de cachorro do estofado sem gastar quase nada
Um método simples, barato e praticamente invisível ao olho humano é o responsável por deixar estofados livres do cheiro forte de cães
O truque que os petshops usam para eliminar cheiro de cachorro do estofado funciona porque atua diretamente nas moléculas que carregam o odor.
Quem convive com pets sabe que o cheiro acaba impregnando com facilidade, principalmente em tecidos que absorvem umidade.
Em lojas especializadas, o tratamento não depende de produtos caros, e sim de uma combinação eficiente que neutraliza o odor pela raiz.
O ingrediente que neutraliza o cheiro e quase ninguém imagina
O segredo está no uso de bicarbonato de sódio aplicado em pó fino, sem mistura com água. Petshops utilizam o bicarbonato porque ele tem capacidade de capturar moléculas de odor dentro das fibras do tecido.
Ao contrário de sprays perfumados, que apenas cobrem o cheiro por algumas horas, o bicarbonato reage com os compostos responsáveis pelo odor e os torna inofensivos, neutralizando o cheiro de vez.
Por que esse método funciona tão bem em estofados
Tecidos como suede, linho, veludo e mistura de poliéster têm fibras microscópicas que retêm partículas de suor animal, gordura natural da pele e umidade.
O bicarbonato penetra nesses espaços e começa a reagir imediatamente, absorvendo os compostos que carregam o cheiro característico de cachorro. Conforme o pó descansa, ele “puxa” o odor para si, deixando o tecido mais seco, leve e neutro.
Como os petshops aplicam o truque sem danificar o tecido
O método é direto: o pó é distribuído de forma uniforme por toda a superfície do estofado, com atenção especial às áreas mais usadas pelo animal.
Depois disso, o produto permanece no tecido por algumas horas, tempo suficiente para agir em profundidade.
Quando o bicarbonato já absorveu o odor, petshops removem tudo com aspirador, o que deixa o tecido limpo e sem resíduos visíveis. O processo é simples, mas extremamente eficaz.
Como manter o estofado livre de cheiro por mais tempo
Depois que o odor é neutralizado, pequenos cuidados ajudam a prolongar o efeito. Ambientes bem ventilados reduzem a retenção de umidade, e escovações frequentes removem pelos que poderiam acumular cheiro novamente.
Repetir a aplicação do bicarbonato de tempos em tempos também garante que o estofado se mantenha fresco, especialmente em casas onde o animal passa boa parte do dia sobre o sofá.
