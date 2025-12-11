O truque que os petshops usam para eliminar cheiro de cachorro do estofado sem gastar quase nada

Um método simples, barato e praticamente invisível ao olho humano é o responsável por deixar estofados livres do cheiro forte de cães

Gabriel Yuri Souto - 11 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

O truque que os petshops usam para eliminar cheiro de cachorro do estofado funciona porque atua diretamente nas moléculas que carregam o odor.

Quem convive com pets sabe que o cheiro acaba impregnando com facilidade, principalmente em tecidos que absorvem umidade.

Em lojas especializadas, o tratamento não depende de produtos caros, e sim de uma combinação eficiente que neutraliza o odor pela raiz.

O ingrediente que neutraliza o cheiro e quase ninguém imagina

O segredo está no uso de bicarbonato de sódio aplicado em pó fino, sem mistura com água. Petshops utilizam o bicarbonato porque ele tem capacidade de capturar moléculas de odor dentro das fibras do tecido.

Ao contrário de sprays perfumados, que apenas cobrem o cheiro por algumas horas, o bicarbonato reage com os compostos responsáveis pelo odor e os torna inofensivos, neutralizando o cheiro de vez.

Por que esse método funciona tão bem em estofados

Tecidos como suede, linho, veludo e mistura de poliéster têm fibras microscópicas que retêm partículas de suor animal, gordura natural da pele e umidade.

O bicarbonato penetra nesses espaços e começa a reagir imediatamente, absorvendo os compostos que carregam o cheiro característico de cachorro. Conforme o pó descansa, ele “puxa” o odor para si, deixando o tecido mais seco, leve e neutro.

Como os petshops aplicam o truque sem danificar o tecido

O método é direto: o pó é distribuído de forma uniforme por toda a superfície do estofado, com atenção especial às áreas mais usadas pelo animal.

Depois disso, o produto permanece no tecido por algumas horas, tempo suficiente para agir em profundidade.

Quando o bicarbonato já absorveu o odor, petshops removem tudo com aspirador, o que deixa o tecido limpo e sem resíduos visíveis. O processo é simples, mas extremamente eficaz.

Como manter o estofado livre de cheiro por mais tempo

Depois que o odor é neutralizado, pequenos cuidados ajudam a prolongar o efeito. Ambientes bem ventilados reduzem a retenção de umidade, e escovações frequentes removem pelos que poderiam acumular cheiro novamente.

Repetir a aplicação do bicarbonato de tempos em tempos também garante que o estofado se mantenha fresco, especialmente em casas onde o animal passa boa parte do dia sobre o sofá.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!