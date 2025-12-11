Saiba quanto chega a custar para ficar no mesmo camarote que Gusttavo Lima no MotoGP
Competição de velocidade sobre duas rodas acontece ao longo de três dias no Autódromo Internacional de Goiânia
Quem gosta de velocidade sobre duas rodas e é fã de Gusttavo Lima pode viver dois sonhos de uma só vez no Autódromo Internacional de Goiânia – mas, para isso, terá que desembolsar uma boa quantia de dinheiro.
É que o cantor confirmou presença no Grande Prêmio Brasil do Mundial de MotoGP, que acontece entre os dias 20 e 22 de março depois de 22 anos longe do Brasil.
O valor dos ingressos “comuns” estava a partir de R$ 500, com meia-entrada a R$ 250 e preços especiais a R$ 212,50. A área premium chegava a R$ 3.500. Mesmo assim, o setor escolhido por Gusttavo é ainda mais caro.
O intérprete de sucessos como “Locutor” e “Balada” optou pelo Camarote Circuit Club, que oferece acesso aos treinos de sexta-feira (20) e sábado (21) e à corrida de domingo (22) em um modelo open bar e open food que inclui buffet completo e “gastronomia exclusiva”.
Com vista diferenciada da reta principal e dos pontos de ultrapassagem decisivos, o pacote é vendido ao preço único de R$ 6.500, mais taxas de serviço.
Segundo o site oficial do camarote, o ingresso vai ainda mais longe: inclui acesso VIP ao After Party do GP Brasil 2026, que reúne música, entretenimento e convidados especiais, de acordo com a divulgação.
Assim como as demais entradas, as do Camarote Circuit Club são vendidas pela plataforma da Eventim.
