Saiba quanto chega a custar para ficar no mesmo camarote que Gusttavo Lima no MotoGP

Competição de velocidade sobre duas rodas acontece ao longo de três dias no Autódromo Internacional de Goiânia

Natália Sezil - 11 de dezembro de 2025

Gusttavo Lima. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Quem gosta de velocidade sobre duas rodas e é fã de Gusttavo Lima pode viver dois sonhos de uma só vez no Autódromo Internacional de Goiânia – mas, para isso, terá que desembolsar uma boa quantia de dinheiro.

É que o cantor confirmou presença no Grande Prêmio Brasil do Mundial de MotoGP, que acontece entre os dias 20 e 22 de março depois de 22 anos longe do Brasil.

O valor dos ingressos “comuns” estava a partir de R$ 500, com meia-entrada a R$ 250 e preços especiais a R$ 212,50. A área premium chegava a R$ 3.500. Mesmo assim, o setor escolhido por Gusttavo é ainda mais caro.

O intérprete de sucessos como “Locutor” e “Balada” optou pelo Camarote Circuit Club, que oferece acesso aos treinos de sexta-feira (20) e sábado (21) e à corrida de domingo (22) em um modelo open bar e open food que inclui buffet completo e “gastronomia exclusiva”.

Com vista diferenciada da reta principal e dos pontos de ultrapassagem decisivos, o pacote é vendido ao preço único de R$ 6.500, mais taxas de serviço.

Segundo o site oficial do camarote, o ingresso vai ainda mais longe: inclui acesso VIP ao After Party do GP Brasil 2026, que reúne música, entretenimento e convidados especiais, de acordo com a divulgação.

Assim como as demais entradas, as do Camarote Circuit Club são vendidas pela plataforma da Eventim.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!