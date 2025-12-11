Trabalhadores descobrem direito pouco conhecido que pode garantir pagamento extra neste fim de ano

Benefício previsto em lei pode aumentar a renda de quem trabalhou além do combinado durante o ano

Gabriel Yuri Souto - 11 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

No fim do ano, muitos trabalhadores buscam maneiras de reforçar a renda, mas pouca gente sabe que existe um pagamento extra previsto na legislação que pode ser solicitado sem complicação.

Esse direito costuma passar despercebido porque nem sempre os empregadores informam claramente, mas ele está garantido para quem cumpriu determinadas condições ao longo do ano.

O direito pouco conhecido que aumenta o valor recebido

Trata-se do acerto de horas extras acumuladas, algo que muitos funcionários deixam para trás sem perceber. Durante o ano, pequenas horas excedentes podem se somar e gerar um valor relevante no fechamento do período.

Esse pagamento não pode ser “esquecido”, pois é obrigatório quando o funcionário trabalhou além da jornada estabelecida.

Além disso, alguns trabalhadores também têm direito ao adicional noturno, que muitas vezes não foi incluído corretamente na folha ao longo dos meses. A conferência desses valores no fim do ano pode resultar em um pagamento extra imediato.

Quando o trabalhador pode solicitar o valor

O funcionário que atuou em jornadas estendidas, cobriu faltas de colegas, participou de eventos após o horário normal ou realizou atividades que ultrapassaram seu expediente tem direito ao registro dessas horas.

Se o sistema interno ou o controle manual não registrou tudo, o trabalhador pode solicitar a correção.

Muita gente só percebe o impacto disso no fim do ano, quando revisa os recibos e percebe inconsistências. Essa conferência é importante porque o empregador é obrigado a pagar horas extras com adicional — geralmente 50% ou 100%, dependendo do caso.

Como verificar se você tem valores a receber

O processo é simples. O trabalhador deve:

Conferir o espelho de ponto do ano todo Comparar horários de entrada, saída e intervalos Verificar horas que ultrapassaram a jornada regular Revisar contracheques para ver se foram pagas corretamente Solicitar ajuste ao RH quando houver diferença

Se a empresa não registrar corretamente o ponto, o funcionário pode apresentar provas como e-mails enviados fora do horário, mensagens de supervisão e testemunhas.

Por que isso é útil neste fim de ano

Afinal, como o período de fechamento de ciclo costuma reunir os cálculos de horas pendentes, esse é o momento em que muitos trabalhadores conseguem receber um pagamento extra que não viria automaticamente.

Em alguns casos, o valor chega a completar parte do 13º salário ou reforçar o orçamento de dezembro, que é sempre mais pesado.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!