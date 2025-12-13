Ipasgo Saúde abre vaga com salário de R$ 7.522,46 e diversos benefícios

Inscrições podem ser feitas até 15 de dezembro

Da Redação - 13 de dezembro de 2025

Ipasgo Saúde. (Foto: Reprodução)

O Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás (Ipasgo Saúde) abriu processo seletivo para o cargo de Analista Administrativo IV, com salário de R$ 7.522,46 e uma série de benefícios. A vaga é destinada à atuação em Goiânia, com carga horária de 40 horas semanais.

Para concorrer, é necessário possuir ensino superior completo e pós-graduação concluída, além de experiência em gestão de projetos e ou gestão de processos.

O instituto busca profissionais com vivência em ambientes de alta demanda e interação com múltiplos stakeholders, como órgãos públicos, empresas de serviços, tecnologia da informação, consultorias ou escritórios de projetos.

Entre os requisitos desejáveis, o Ipasgo Saúde destaca experiência anterior no setor da saúde, incluindo operadoras, hospitais, clínicas ou modelos de autogestão.

O profissional selecionado irá atuar como PMO da Rede Assistencial, com foco na gestão de projetos, processos e tarefas. Também será responsável por planejar e acompanhar OKRs, sprints e planos de ação, organizar backlogs, conduzir reuniões de governança e estruturar documentos, cronogramas e controles em plataformas como Microsoft Planner, Teams e SharePoint.

Além da remuneração, o cargo oferece vale-alimentação, vale-transporte, credencial Sesc, subsídio de até 30% no plano Ipasgo Saúde Cerrado e descontos que podem chegar a 70% em redes de farmácias conveniadas.

As inscrições estão abertas até o dia 15 de dezembro e devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial do instituto.

