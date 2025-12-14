Chuva forte e poucos lugares de lazer em Anápolis deixa Brasil Park Shopping com estacionamento congestionado: “não tem lugar”

Maior parte das pessoas que estão dentro do centro comercial buscam diretamente praça de alimentação, que também está com “congestionamento” de mesas e assentos

Brasil Park Shopping com estacionamento congestionado.
Imagem mostra situação em estacionamento do Brasil Park Shopping. (Foto: Reprodução)

A forte chuva que cai sobre Anápolis na tarde deste domingo (14) está exigindo paciência de quem tenta acessar o Brasil Park Shopping com carro.

Congestionado, o estacionamento coberto do centro comercial não tem vagas e as poucas que surgem com a saída de algum cliente está sendo disputada aos gritos por motoristas.

As vagas na área externa também estão escassas e igualmente demandas por famílias inteiras que enfrentam a chuva para acessar o shopping.

“Não tem lugar”, disse uma motorista à reportagem do Portal 6 quando questionada do porque estava indo embora poucos minutos após passar pela cancela de entrada.

A maior parte das pessoas que estão dentro do centro comercial buscam diretamente praça de alimentação, que também está com “congestionamento” de mesas e assentos.


