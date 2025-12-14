CNH vencida: quanto tempo você pode rodar e o que acontece se for parado

Código de Trânsito Brasileiro prevê prazo de tolerância, mas estabelece multa pesada quando o limite é ultrapassado

Gabriel Yuri Souto - 14 de dezembro de 2025

(Foto: DIvulgação)

A CNH vencida gera dúvidas frequentes entre motoristas, principalmente quando o vencimento passa despercebido na correria do dia a dia. Muitos condutores não sabem por quanto tempo ainda podem dirigir legalmente e quais são as consequências em uma abordagem policial.

A legislação brasileira define um prazo específico de tolerância e também deixa claras as penalidades quando esse limite é ultrapassado.

Qual é o prazo legal para dirigir com a CNH vencida

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o motorista pode conduzir o veículo por até 30 dias após o vencimento da CNH sem cometer infração. Durante esse período, mesmo que o documento esteja fora da validade, não há aplicação de multa se o condutor for parado.

Após o fim desses 30 dias, a situação muda completamente.

Se o motorista for flagrado dirigindo com a CNH vencida há mais de 30 dias, a infração passa a ser considerada gravíssima, conforme o artigo 162 do CTB.

As penalidades previstas são:

Multa de R$ 293,47;

7 pontos na CNH;

Retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado.

O que acontece com o veículo na abordagem

Quando a infração é constatada, o veículo não é apreendido definitivamente, mas fica retido no local. Ele só é liberado se outra pessoa habilitada puder assumir a direção.

Caso isso não seja possível, o carro pode ser removido ao pátio.

A CNH vencida pode ser renovada?

Sim. Mesmo com a CNH vencida, o motorista pode fazer a renovação normalmente. O processo envolve exame médico e, em alguns casos, avaliação psicológica, sem necessidade de refazer provas práticas, desde que o documento não esteja suspenso ou cassado.

Enquanto a renovação não for concluída, porém, não é permitido dirigir após o prazo de tolerância.

Um detalhe que evita transtornos

Rodar com a CNH vencida além do prazo legal pode parecer um descuido simples, mas gera multa alta, pontos na carteira e transtornos no trânsito. Manter o documento em dia evita problemas e garante uma condução dentro da lei.

