Padrasto agride mulher, ataca enteadas e foge após confusão em Anápolis
Homem teria se exaltado após ingerir bebida alcoólica e atacado companheira e duas adolescentes dentro de casa
A Polícia Militar (PM) precisou ser acionada na noite deste sábado (11), em Anápolis, após um padrasto agredir a companheira e as duas enteadas, de 17 e 14 anos, no bairro Vila União.
O Portal 6 apurou que a confusão começou depois que o homem teria ingerido bebida alcoólica e retornado para casa bastante alterado. Nesse momento, ele teria iniciado as agressões contra a mulher, de 40 anos.
Ao perceberem a situação, as duas filhas da vítima tentaram intervir para defender a mãe, mas também acabaram sendo atacadas. A adolescente de 17 anos teria sido agredida com murros, enquanto a menina de 14 sofreu uma mordida.
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A polícia foi acionada para atender o caso e esteve no endereço informado. No entanto, o suspeito já havia fugido.
Diante da situação, as vítimas receberam orientações sobre os procedimentos legais e sobre as medidas que poderiam ser adotadas a partir do caso.
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