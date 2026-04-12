Legendários promove encontro de homens em Anápolis com foco em “experiências na natureza”

Evento propõe quatro dias de desafios físicos e reflexão espiritual para estimular mudanças pessoais e impacto social

Isabella Valverde - 12 de abril de 2026

Proposta central do evento, que acontecerá em Anápolis, é “estimular mudanças individuais que possam refletir diretamente na sociedade”. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Com uma proposta que “une desafios pessoais, conexão espiritual e impacto social”, o movimento Legendários irá promover um encontro de homens em Anápolis na próxima quinta-feira (16).

A imersão deve durar quatro dias e terá foco em experiências na natureza, tendo início com o chamado “Track”, que carrega como lema “restaurar homens para restaurar o mundo”.

Durante o encontro, os participantes passarão por atividades que combinam esforço físico, ações voltadas à reflexão pessoal e momentos de introspecção.

A proposta central do evento, que acontecerá em Anápolis, é “estimular mudanças individuais que possam refletir diretamente na sociedade, a partir de experiências práticas e coletivas”.

Conforme o grupo, os participantes vivenciarão experiências na natureza para tirá-los da rotina e desconectá-los do cotidiano, favorecendo reflexões sobre propósito, disciplina e liderança.

O Legendários reforça que a ideia do movimento é criar “um espaço de desenvolvimento pessoal aliado à construção de valores como responsabilidade social e serviço comunitário”.

Atualmente, mais de 110 mil homens fazem parte do movimento no Brasil, que também está presente em diversos países.

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