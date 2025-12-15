Moradores de Goiás podem ganhar R$ 400 mil de presente de Natal; veja como se cadastrar para concorrer

Além do prêmio principal, o sorteio contempla valores que variam de R$ 1 mil a R$ 20 mil, distribuídos entre dezenas de consumidores

15 de dezembro de 2025

Sorteio acontece no dia 18 de dezembro. (Foto: Divulgação)

Quem realizar compras em Goiás, solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal e estiver cadastrado no programa pode receber um “presente de Natal” nesta quinta-feira (18). A ação faz parte do Programa Nota Fiscal Goiana, da Secretaria da Economia, que segue incentivando os consumidores a participarem dos sorteios.

Nesta edição especial, ao todo, serão sorteados R$ 700 mil para consumidores e distribuído R$ 1 milhão para o futebol, por meio do Time Goiano do Coração, totalizando R$ 1,7 milhão em prêmios.

Para se cadastrar, basta acessar o site do programa, clicando aqui, preencher os dados pessoais e realizar compras e pedir para constar o CPF na nota.

O prêmio principal será de R$ 400 mil. O Governo de Goiás informou que foram gerados mais de 52,5 milhões de bilhetes, a partir de notas fiscais emitidas entre dezembro de 2024 e novembro de 2025. Cada R$ 100 em compras dão direito a um bilhete, que é emitido automaticamente.

Outras premiações interessantes serão disponibilizadas porque haverá três prêmios de R$ 20 mil, quatro de R$ 10 mil, 50 de R$ 2 mil e 100 de R$ 1 mil.

Se está entre os que pediram CPF na compra, é só cruzar os dedos para o sorteio que acontece às 10h no Complexo Fazendário, no setor Nova Vila, em Goiânia.

O resultado será divulgado na sequência, no site oficial do programa, clicando aqui. Concorrem 645 mil consumidores inscritos na Nota Fiscal Goiana que pediram CPF na nota nas compras feitas em Goiás.

Time Goiano do Coração

Os clubes de futebol da Primeira Divisão do Campeonato Goiano serão contemplados com R$ 1 milhão na 19ª edição do Time Goiano do Coração.

O total é dividido em dois prêmios sorteados na quinta-feira, de R$ 100 mil e R$ 60 mil; R$ 240 mil divididos igualmente entre os times; R$ 300 mil divididos proporcionalmente de acordo com a média de bilhetes dos torcedores nos três meses anteriores; e R$ 300 mil proporcionais à quantidade de indicações de novos inscritos no programa nos três meses anteriores.

