A viagem gratuita que promete levar idosos pelo Brasil com hospedagem e passeios pagos pelo governo

Programa voltado para pessoas com 60 anos ou mais amplia acesso ao turismo, lazer e inclusão social

Gabriel Yuri Souto - 16 de dezembro de 2025

Viajar pelo Brasil, conhecer novos destinos e aproveitar momentos de lazer costuma ser um sonho adiado por muitos idosos por causa dos custos. No entanto, iniciativas públicas vêm mudando esse cenário ao criar programas que permitem viagens gratuitas ou com despesas reduzidas, incluindo hospedagem e passeios organizados.

Entre essas ações, um programa voltado para o público 60+ tem chamado atenção ao oferecer experiências completas, com apoio do poder público e foco no bem-estar da terceira idade.

O que é o programa Turismo 60+

O Turismo 60+ é uma iniciativa do governo estadual de São Paulo criada para incentivar o turismo entre pessoas com 60 anos ou mais. O programa oferece viagens gratuitas de curta duração, geralmente de até quatro dias, para destinos turísticos dentro do estado.

As viagens são organizadas em grupos e têm como objetivo promover socialização, lazer, cultura e qualidade de vida para idosos.

O que está incluído nas viagens

Os participantes do Turismo 60+ contam com uma estrutura pensada para garantir conforto e segurança. O pacote pode incluir:

Hospedagem gratuita durante o período da viagem;

Passeios turísticos organizados;

Atividades culturais e de lazer;

Acompanhamento de guias;

Seguro-viagem.

Em alguns casos, kits com itens básicos também são distribuídos aos participantes.

Como participar do Turismo 60+

Para participar, é necessário ter 60 anos ou mais e acompanhar as orientações da prefeitura da cidade onde o idoso mora. As inscrições costumam ser feitas por meio de órgãos municipais, como secretarias de assistência social ou turismo.

A expectativa é que novas inscrições e grupos sejam organizados a partir de 2026, conforme o cronograma do programa e a adesão dos municípios.

Destinos atendidos pelo programa

Entre os destinos turísticos já contemplados pelo Turismo 60+ estão cidades conhecidas por receber visitantes da terceira idade, como Águas de Lindóia, Serra Negra, Praia Grande, Ubatuba, Aparecida e Cunha.

A proposta é ampliar gradualmente o número de cidades participantes, permitindo que mais idosos tenham acesso às viagens.

Outros direitos garantem viagens gratuitas para idosos

Além do Turismo 60+, idosos brasileiros também contam com direitos garantidos pelo Estatuto do Idoso. Pessoas com 60 anos ou mais e renda de até dois salários mínimos podem viajar gratuitamente em transporte interestadual, como ônibus, barcos ou trens.

Quando as vagas gratuitas já estão ocupadas, a lei ainda garante desconto mínimo de 50% no valor da passagem.

Carteira da Pessoa Idosa facilita o acesso

Para utilizar os benefícios no transporte interestadual, é recomendável emitir a Carteira da Pessoa Idosa, documento que comprova o direito às vagas gratuitas ou aos descontos.

Contudo, a carteira pode ser solicitada junto a órgãos municipais e, em muitos casos, exige que o idoso esteja com o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado.

Turismo como inclusão e qualidade de vida

Especialistas apontam que programas como o Turismo 60+ ajudam a combater o isolamento social, estimulam o envelhecimento ativo e fortalecem a autoestima dos idosos.

Além disso, o turismo acessível movimenta a economia local e valoriza destinos preparados para receber esse público.

Com iniciativas assim, viajar deixa de ser um privilégio e passa a ser uma possibilidade real para milhares de brasileiros com 60 anos ou mais.

