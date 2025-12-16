Como evitar que a casa fique cheia de mofo na época das chuvas com um item simples que tem em casa

Solução caseira e hábitos corretos ajudam a manter paredes, móveis e roupas livres do mofo mesmo nos dias úmidos

Gabriel Yuri Souto - 16 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

A época das chuvas pode ser um pesadelo para quem sofre com o mofo em casa. Com a alta umidade do ar e a falta de ventilação adequada, é comum ver as paredes, móveis e roupas sendo invadidos por manchas esbranquiçadas e um cheiro desagradável.

A boa notícia é que existem métodos simples e econômicos para evitar que o mofo tome conta da sua casa, usando apenas produtos que você já tem em casa. Tudo sem precisar gastar com produtos caros ou complicados.

O segredo é controlar a umidade

O principal fator para o mofo aparecer é a umidade. Quanto mais úmido o ambiente, mais fácil é para que os fungos se espalhem. Por isso, controlar a umidade do ar é a chave para evitar o problema.

Aqui vão algumas soluções caseiras que ajudam a manter a casa livre de mofo, utilizando apenas itens que você tem no dia a dia.

1. Use sal grosso para absorver a umidade

Um dos métodos mais simples e eficazes é usar sal grosso, um produto barato e muito eficaz na absorção da umidade. Coloque potes pequenos de sal grosso nos cantos dos quartos, armários ou qualquer ambiente fechado onde o mofo costuma aparecer. O sal vai ajudar a absorver a umidade do ar, diminuindo as condições para o mofo crescer.

Troque o sal a cada 15 dias ou quando perceber que ele já absorveu bastante umidade.

2. Bicarbonato de sódio no guarda-roupa

Outro item fácil de encontrar em casa é o bicarbonato de sódio. Coloque uma caixinha de bicarbonato no fundo do guarda-roupa ou em qualquer lugar onde o mofo apareça com frequência. O bicarbonato também tem a capacidade de absorver a umidade e combater o cheiro de mofo.

Você pode fazer saquinhos pequenos de tecido e colocá-los nos armários, ou simplesmente deixar a caixa aberta para que o pó absorva a umidade.

3. Vinagre branco para limpar e prevenir

O vinagre branco é um aliado poderoso contra o mofo, além de ser um ótimo desinfetante. Para evitar que o mofo se espalhe nas paredes ou móveis, basta diluir uma parte de vinagre branco em duas partes de água e passar com um pano nas superfícies afetadas.

Após a limpeza, deixe o ambiente secar bem para evitar o retorno do mofo. O vinagre também ajuda a neutralizar odores que o mofo pode deixar no ambiente.

4. Abacaxi: um truque inesperado

Sim, o abacaxi pode ajudar a combater o mofo! O que você talvez não saiba é que a casca do abacaxi tem a capacidade de absorver a umidade do ar. Coloque as cascas em um recipiente e coloque-o nos lugares onde o mofo aparece com mais frequência. Troque as cascas a cada 2 ou 3 dias.

Essa é uma solução natural e eco-friendly para ajudar a controlar a umidade e evitar o mofo.

5. Ventilação é a chave para evitar a proliferação

Além dos métodos caseiros, é essencial garantir boa ventilação nos ambientes da casa. Sempre que possível, abra as janelas para que o ar circule e a umidade seja dissipada. Mesmo que esteja chovendo, abra as janelas por alguns minutos para garantir que o ar se renove.

Evite também que móveis fiquem encostados diretamente nas paredes, o que dificulta a circulação de ar e favorece o acúmulo de umidade.

6. Evite secar roupas dentro de casa

Secar roupas dentro de casa é um dos maiores causadores de umidade. Sempre tente usar um varal ao ar livre ou, se for necessário secar roupas dentro de casa, faça isso em um ambiente bem ventilado. O uso de desumidificadores caseiros também pode ajudar a reduzir a umidade.

Dicas extras

Troque a água do vaso sanitário e de plantas frequentemente para evitar que a umidade fique concentrada nesses locais.

Evite tapetes e carpetes em ambientes úmidos, pois eles são locais ideais para o mofo se desenvolver.

Prevenção simples, resultados duradouros

Com esses truques simples e com produtos que você já tem em casa, é possível manter a sua casa livre de mofo durante a época das chuvas. A chave é controlar a umidade, ventilar os ambientes e manter as superfícies sempre secas.

