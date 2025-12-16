Justiça define valor que a Uber deve pagar a passageira que pulou de moto em movimento após erro grave na corrida

Tribunal entendeu que houve falha grave na prestação do serviço e risco real à segurança da usuária

Gabriel Yuri Souto - 16 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

A Justiça definiu o valor da indenização que a Uber deverá pagar a uma passageira que se viu obrigada a pular de uma moto em movimento durante uma corrida por aplicativo. O caso ganhou repercussão após o Judiciário reconhecer que houve erro grave na prestação do serviço, colocando a usuária em situação de risco.

A decisão reforça o entendimento de que plataformas de transporte têm responsabilidade pela segurança dos passageiros, mesmo quando o serviço é realizado por motoristas parceiros.

O que aconteceu durante a corrida

Segundo o processo, a passageira solicitou uma corrida de moto pelo aplicativo. No entanto, durante o trajeto, o condutor mudou a rota sem explicação, seguindo por um caminho considerado inseguro e isolado.

A usuária relatou que pediu para o motociclista retornar ao trajeto original, mas não teve uma resposta clara. Temendo pela própria integridade física, ela tomou a decisão extrema de saltar da moto ainda em movimento, o que resultou em ferimentos e forte abalo emocional.

Entendimento da Justiça

Ao analisar o caso, o tribunal concluiu que a situação ultrapassou um simples erro operacional. Para os magistrados, houve falha grave na prestação do serviço, já que a passageira foi exposta a risco real durante a corrida.

A decisão levou em conta o dever das empresas de transporte por aplicativo de garantir um serviço seguro e confiável aos usuários, especialmente em modalidades mais vulneráveis, como o transporte por motocicleta.

Valor da indenização definido

Inicialmente, a indenização havia sido fixada em R$ 5 mil. No entanto, após recurso, o tribunal decidiu aumentar o valor para R$ 20 mil, considerando a gravidade do ocorrido, o perigo enfrentado e o impacto psicológico causado à passageira.

Para a Justiça, o valor mais elevado também cumpre função pedagógica, ao reforçar a necessidade de maior cuidado por parte da plataforma na fiscalização e controle do serviço oferecido.

Responsabilidade da Uber no caso

Mesmo argumentando que os motociclistas atuam como parceiros independentes, a Uber foi considerada responsável, já que intermedia o serviço, lucra com a operação e define regras de funcionamento da plataforma.

Esse entendimento segue uma linha já adotada em outras decisões judiciais, que reconhecem a responsabilidade objetiva das empresas de transporte por aplicativo em casos de falha na prestação do serviço.

Caso reforça direitos dos passageiros

A decisão serve de alerta tanto para usuários quanto para empresas. Passageiros têm o direito de exigir segurança durante as corridas, enquanto as plataformas precisam adotar mecanismos mais eficazes de controle e resposta a situações de risco.

Casos como esse mostram que, diante de falhas graves, a Justiça tem reconhecido o direito à indenização por danos morais.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!