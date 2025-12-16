Polícia Civil prende idoso suspeito de ter estuprado neta da companheira em Anápolis

Investigado se trancou em um quarto com a vítima quando mãe e avó dela saíram para ir a uma consulta médica

Natália Sezil - 16 de dezembro de 2025

Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Anápolis. (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil (PC) prendeu um idoso, de 60 anos, investigado pelo crime de estupro de vulnerável contra a neta da companheira, em Anápolis.

A detenção foi realizada pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Anápolis, com apoio do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Luziânia, e divulgada nesta terça-feira (16).

Segundo a PC, o crime aconteceu em 2019, quando a vítima, que é portadora de deficiência mental, tinha 12 anos. O suspeito teria se aproveitado da confiança da família para cometer o abuso sexual.

De acordo com as investigações, o estupro aconteceu quando a mãe a avó da criança saíram de casa para ir a um atendimento de saúde. Na situação, o investigado se trancou em um quarto com a criança.

Outra criança, que também estava na residência, relatou ter ouvido a vítima pedindo para que o suspeito parasse, enquanto ele minimizava o ocorrido.

A vítima relatou a violência sexual para a mãe, dizendo ainda que recebeu ameaças com faca, de que seria morta caso contasse o acontecido a alguém.

Confrontado, o investigado agrediu uma idosa e fugiu do local. Ele estava foragido desde então, já havia sido indiciado e denunciado pelo Ministério Público de Goiás (MPGO).

O idoso foi localizado pela DPCA Anápolis e preso pelo GIH de Luziânia, e agora segue à disposição do Poder Judiciário.

