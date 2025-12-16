Preso suspeito de matar jovem durante festa de aniversário em Goiânia

Polícia Civil segue trabalhando no caso para entender a dinâmica dos fatos e a participação de terceiros

Jovem foi preso pela Polícia Civil (PC). (Foto: Divulgação) festa
Jovem foi preso pela Polícia Civil (PC). (Foto: Divulgação)

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) efetuou a prisão temporária de um jovem suspeito de ter assassinado um jovem e ferido outro após abrir fogo em uma festa de aniversário em Goiânia. 

O indivíduo apontado como autor do atentado foi preso nesta segunda-feira (15), mesma data em que outros dois mandados de busca e apreensão também foram cumpridos.

O crime aconteceu na madrugada do dia 06 de dezembro, durante uma festa de aniversário no Parque Santa Cruz, em Goiânia.

As investigações apontaram que o suspeito chegou ao local utilizando uma bicicleta, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas e fugiu logo em seguida.

A PC acredita que ele tenha contado com o apoio de terceiros, que utilizaram um veículo para monitorar previamente o local dos fatos e auxiliar na fuga do atirador.

A captura foi possível graças às buscas em endereços ligados a possíveis participantes do crime, o que resultou na apreensão do veículo utilizado para o monitoramento do local e para a fuga do autor dos disparos.

O suspeito foi recolhido à carceragem da Delegacia de Capturas e segue à disposição do Judiciário.

O caso segue sendo investigado para a elucidação dos fatos bem como no sentido de apurar os detalhes da participação de terceiros.

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

