Preso suspeito de matar jovem durante festa de aniversário em Goiânia

Polícia Civil segue trabalhando no caso para entender a dinâmica dos fatos e a participação de terceiros

Davi Galvão - 16 de dezembro de 2025

Jovem foi preso pela Polícia Civil (PC). (Foto: Divulgação)

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) efetuou a prisão temporária de um jovem suspeito de ter assassinado um jovem e ferido outro após abrir fogo em uma festa de aniversário em Goiânia.

O indivíduo apontado como autor do atentado foi preso nesta segunda-feira (15), mesma data em que outros dois mandados de busca e apreensão também foram cumpridos.

O crime aconteceu na madrugada do dia 06 de dezembro, durante uma festa de aniversário no Parque Santa Cruz, em Goiânia.

As investigações apontaram que o suspeito chegou ao local utilizando uma bicicleta, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas e fugiu logo em seguida.

A PC acredita que ele tenha contado com o apoio de terceiros, que utilizaram um veículo para monitorar previamente o local dos fatos e auxiliar na fuga do atirador.

A captura foi possível graças às buscas em endereços ligados a possíveis participantes do crime, o que resultou na apreensão do veículo utilizado para o monitoramento do local e para a fuga do autor dos disparos.

O suspeito foi recolhido à carceragem da Delegacia de Capturas e segue à disposição do Judiciário.

O caso segue sendo investigado para a elucidação dos fatos bem como no sentido de apurar os detalhes da participação de terceiros.

