Anápolis registra quase 70 mm de chuva e entra no topo de ”ranking” estadual após tempestade

Autoridades emitiram alerta para novos temporais nesta terça-feira (16) e riscos associados ao cenário

Samuel Leão - 16 de dezembro de 2025

Chuvas já tem previsão para retornarem. (Foto: Isabella Valverde/Portal 6)

O estado de Goiás registrou fortes precipitações ao longo desta segunda-feira (15), com diversas regiões atingidas por chuvas intensas. De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (CIMEHGO), o volume de água transformou o cenário em vários municípios, colocando as autoridades em estado de atenção.

Anápolis se destacou no ranking estadual, ocupando a segunda posição entre as cidades com maior volume acumulado. Na região da Administração do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), os pluviômetros registraram 67,4mm de precipitação.

Outro ponto de medição na cidade, no 3º Batalhão de Bombeiros Militar (3ºBBM), registrou 35,6mm.

A cidade de Perolândia liderou a lista com o maior volume de chuva registrado no estado, atingindo a marca de 82,mm. A média de duração dos temporais registrados no relatório foi de aproximadamente 35 minutos.

Confira as cidades que registraram os maiores volumes de chuva:

Perolândia: 82,0mm Anápolis – Administração do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA): 67,4mm Santa Fé de Goiás: 60,0mm Jaupaci: 52,4mm Itaberaí: 52,2mm Campo Limpo de Goiás: 41,6mm Campos Belos: 41,2mm Abadiânia: 40,6mm Mutunópolis: 39,8mm Senador Canedo: 39,8mm Bela Vista de Goiás: 38,2mm Caçu: 38,0 mm Guarani de Goiás: 37,6 mm Goiânia: 37,4 mm Anápolis – (3ºBBM): 35,6 mm

Previsão

Para esta terça-feira (16), o cenário meteorológico aponta a continuidade da instabilidade. Imagens de satélite captadas no início da manhã mostram convecção intensa na região amazônica e uma frente fria avançando pelo Sul do Brasil.

Em Goiás, a presença de muita nebulosidade deve favorecer a formação de novas áreas de instabilidade no decorrer do dia.

O estado permanece sob Alerta Amarelo, com risco de chuvas intensas que podem variar entre 20 a 30mm/h ou ultrapassar os 60mm/dia.

Há também o potencial para tempestades acompanhadas de rajadas de vento superiores a 50 km/h e descargas elétricas (raios).

Os riscos associados incluem possíveis cortes de energia elétrica, queda de galhos e árvores, além de alagamentos localizados.

Em casos de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros pelo número 193 ou com a Defesa Civil pelo 199.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!