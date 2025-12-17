Jerivá inaugura nova unidade na BR-153, entre Anápolis e Goiânia

Marca aposta em formato integrado a posto de combustível e amplia presença nas rodovias goianas

Paulo Roberto Belém Paulo Roberto Belém -
Jerivá inaugura nova unidade na BR-153, entre Anápolis e Goiânia
Nova unidade da marca foi instalada anexo a posto de combustíveis. (Foto: Divulgação)

O Jerivá inaugura na próxima terça-feira (23) uma nova unidade na BR-153, em Terezópolis de Goiás, no km 32, entre Anápolis e Goiânia.

O restaurante passa a operar integrado ao Posto Sidney, administrado pelo Grupo São Roque, em um modelo inédito para a marca.

Lanchonete estará aberta a partir do dia 23. (Foto: Divulgação)

A nova unidade marca a estreia do Jerivá em um espaço compartilhado com posto de combustível, ampliando a conveniência para quem está em viagem, sem abrir mão da gastronomia regional que consagrou a marca.

Leia também

De acordo com a assessoria do restaurante, o projeto funciona como piloto e pode ser replicado em outros postos do grupo.

O Jerivá ocupa uma área de 1.200 m², com capacidade para 250 pessoas, e gerou cerca de 50 empregos diretos.

O espaço é totalmente climatizado e conta com lanchonete, restaurante self-service no almoço, empório com produtos artesanais, playground e paisagismo.

No cardápio, permanecem os itens tradicionais, como pamonha, empadão goiano, quitandas, pequi diário, carnes grelhadas, saladas com hortaliças da Fazenda Jerivá, além de cafés, sucos e doces típicos.

A unidade funcionará todos os dias, das 06h às 22h.

Com a inauguração em Terezópolis, o Jerivá passa a somar cinco unidades, sendo três em rodovias e duas em shoppings.

Fundada em 1975, a marca nasceu às margens da BR-060 e construiu sua história ligada à culinária regional e à experiência de quem cruza Goiás.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Paulo Roberto Belém

Paulo Roberto Belém

Jornalista profissional, com passagem por veículos radiofônicos e impressos. Também possui experiência em assessoria de comunicação. Atualmente, dedica-se à cobertura do cotidiano de Goiás, sempre buscando aprofundar os temas com responsabilidade, sensibilidade e apuração rigorosa.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias