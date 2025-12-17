Jerivá inaugura nova unidade na BR-153, entre Anápolis e Goiânia
Marca aposta em formato integrado a posto de combustível e amplia presença nas rodovias goianas
O Jerivá inaugura na próxima terça-feira (23) uma nova unidade na BR-153, em Terezópolis de Goiás, no km 32, entre Anápolis e Goiânia.
O restaurante passa a operar integrado ao Posto Sidney, administrado pelo Grupo São Roque, em um modelo inédito para a marca.
A nova unidade marca a estreia do Jerivá em um espaço compartilhado com posto de combustível, ampliando a conveniência para quem está em viagem, sem abrir mão da gastronomia regional que consagrou a marca.
De acordo com a assessoria do restaurante, o projeto funciona como piloto e pode ser replicado em outros postos do grupo.
O Jerivá ocupa uma área de 1.200 m², com capacidade para 250 pessoas, e gerou cerca de 50 empregos diretos.
O espaço é totalmente climatizado e conta com lanchonete, restaurante self-service no almoço, empório com produtos artesanais, playground e paisagismo.
No cardápio, permanecem os itens tradicionais, como pamonha, empadão goiano, quitandas, pequi diário, carnes grelhadas, saladas com hortaliças da Fazenda Jerivá, além de cafés, sucos e doces típicos.
A unidade funcionará todos os dias, das 06h às 22h.
Com a inauguração em Terezópolis, o Jerivá passa a somar cinco unidades, sendo três em rodovias e duas em shoppings.
Fundada em 1975, a marca nasceu às margens da BR-060 e construiu sua história ligada à culinária regional e à experiência de quem cruza Goiás.
