Menos tempo no vermelho: estes são os próximos cruzamentos com semáforos inteligentes em Anápolis

Sistema já está instalado em um ponto da cidade e serviu como testes para o CMTT avaliar a tecnologia na prática

Cruzamento da Amazílio Lino com a Avenida Brasil será um dos cruzamentos que irão receber semáforos inteligentes. (Foto: Davi Galvão)
Mais três cruzamentos de Anápolis devem receber semáforos inteligentes e adaptativos para melhor controlar o fluxo e diminuir o tempo de espera dos motoristas sob o farol vermelho.

Em entrevista ao Portal 6, o presidente da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), Igor Lino Siqueira, revelou que já estão em fase de planejamento avançada para instalar a tecnologia.

Os cruzamentos escolhidos foram o da Avenida Brasil com a Amazílio Lino; Avenida Brasil com Engenheiro Portela; e a Avenida Mato Grosso com a Visconde de Taunay.

Ao contrário dos semáforos tradicionais, que funcionam através de programações fixas, o novo sistema ajusta automaticamente os tempos de sinalização com base na demanda real de tráfego.

“Assim, se a via estiver muito movimentada e a outra, que cruza, não tiver tráfego, o sistema reconhece essa ausência e deixa a via principal com o fluxo livre”, explicou.

A escolha dos três cruzamentos, inclusive, se deu após a constatação de tempos de espera elevados e que, em muitos casos, poderiam ser otimizados com um acompanhamento em tempo real.

Apesar de admitir ser difícil precisar uma janela de tempo para a implementação do sistema por conta de questões orçamentárias, a previsão é de que a instalação comece ainda no primeiro semestre de 2026.

Testes bem sucedidos

Atualmente, a cidade já conta com um sistema do tipo, que foi instalado no cruzamento da Avenida Brasil Norte com a Avenida Oscar Niemeyer, ainda em abril deste ano.

Igor também comentou que a instalação deste primeiro dispositivo se deu em caráter de teste, para melhor entender a funcionalidade na prática.

“Lá na Brasil com a Oscar Niemeyer, por ser um cruzamento de menor intensidade, foi escolhido como lugar para os testes e, pelo que a gente pôde observar, serviu perfeitamente. Quem tá na Brasil segue em um fluxo quase que contínuo e quando precisa do retorno, faz a conversão, aguarda a liberação e já volta [para a Brasil], com o fluxo normalizando”, explicou.

