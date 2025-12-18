Como eliminar o cheiro de mofo das roupas do guarda-roupa usando apenas 1 ingrediente que todo mundo tem em casa

Truque simples neutraliza o odor de umidade causados pelo mofo, evita que o cheiro volte e não danifica os tecidos

Gabriel Yuri Souto - 18 de dezembro de 2025

(Imagem: Reprodução)

Abrir o guarda-roupa e sentir aquele cheiro forte de mofo é mais comum do que parece, especialmente em casas pouco ventiladas ou em períodos de chuva.

O problema não está apenas nas roupas, mas na umidade acumulada no ambiente fechado, que acaba impregnando tecidos, mesmo quando estão limpos. A boa notícia é que existe um método simples, barato e eficiente para resolver isso usando apenas um ingrediente que quase todo mundo tem em casa.

O segredo está no bicarbonato de sódio, conhecido por sua capacidade de absorver odores e umidade sem perfumar artificialmente ou agredir os tecidos.

Por que o cheiro de mofo aparece nas roupas

O mofo surge quando há combinação de pouca ventilação e excesso de umidade. Dentro do guarda-roupa, o ar não circula, o que cria o ambiente perfeito para o cheiro se fixar nas roupas, especialmente em peças guardadas por muito tempo, tecidos mais grossos e roupas de inverno.

Mesmo roupas recém-lavadas podem ficar com odor desagradável se forem guardadas antes de estarem completamente secas ou em armários úmidos.

O ingrediente simples que resolve o problema

O bicarbonato de sódio atua como um neutralizador natural de odores. Diferente de produtos perfumados, ele não mascara o cheiro de mofo, mas absorve a umidade e elimina a causa do odor. Por isso, é amplamente usado por profissionais de limpeza e organização.

Além disso, é seguro, barato e não mancha roupas nem móveis.

Como usar o bicarbonato dentro do guarda-roupa

Para aplicar o truque, coloque bicarbonato de sódio em um recipiente aberto, como um potinho, xícara ou tampa de pote. Não é necessário encher muito; algumas colheres já são suficientes. Em seguida, posicione o recipiente dentro do guarda-roupa, de preferência nas prateleiras inferiores, onde a umidade costuma se concentrar.

Em poucos dias, o bicarbonato começa a absorver o cheiro de mofo do ambiente. O ideal é trocar o produto a cada 15 ou 30 dias, dependendo do nível de umidade do local.

Como potencializar o efeito nas roupas já afetadas

Se as roupas já estiverem com cheiro forte, uma boa prática é retirá-las do guarda-roupa, deixá-las arejar por algumas horas e só depois devolvê-las ao armário com o bicarbonato já posicionado. Em muitos casos, apenas essa ventilação combinada com o absorvedor natural já resolve o problema.

Para peças mais sensíveis, o bicarbonato pode ser colocado dentro de um saquinho de tecido fino ou meia limpa, evitando contato direto com a roupa.

O que evitar para não piorar o cheiro

Evite usar produtos perfumados diretamente dentro do guarda-roupa, pois eles apenas mascaram o odor e podem misturar cheiro de mofo com perfume, criando um resultado ainda pior. Também não é indicado usar água sanitária ou sprays químicos no interior do armário, já que podem danificar roupas e móveis.

Outro erro comum é manter o guarda-roupa sempre fechado. Sempre que possível, abrir as portas por alguns minutos ajuda a renovar o ar.

Solução simples, barata e eficiente

Usar bicarbonato de sódio no guarda-roupa é uma solução simples, econômica e eficaz, que resolve o cheiro de mofo sem esforço e sem gastos extras. Com um cuidado básico e manutenção periódica, é possível manter as roupas com cheiro neutro e o armário livre de umidade.

