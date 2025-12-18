Homem preso em Anápolis abusou de adolescente com problemas mentais, revela delegada

Samuel Leão - 18 de dezembro de 2025

Homem foi preso pela DPCA de Anápolis. (Foto: Divulgação)

A Polícia Civil (PCGO), por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Anápolis, cumpriu na tarde desta quarta-feira (17) um mandado de prisão definitiva contra um homem de 33 anos pelo crime de estupro de vulnerável.

O homem estava foragido e se escondia na cidade. Após o compartilhamento de informações com a Polícia Civil do Pará (PCPA), a equipe da DPCA conseguiu localizá-lo em via pública, no Setor Industrial Munir Calixto.

Ao Portal 6 a delegada Aline Lopes, responsável pelo caso, forneceu detalhes sobre o histórico do criminoso e o crime cometido:

“O crime ocorreu em 23 de fevereiro de 2019, na cidade de Capanema do Pará. O acusado era vizinho da vítima, que na época tinha apenas 15 anos e possuía problemas mentais. Além desta condenação, o homem já havia sido preso em flagrante em 2016 por violência doméstica e foi indiciado novamente pelo mesmo artigo em 2024. A vítima de violência doméstica, em todos os casos, era a mesma pessoa, sua ex-companheira”, revelou.

Ele foi condenado a oito anos de reclusão pela Justiça do Pará pelo crime de estupro de vulnerável.

Após a formalização da prisão, o condenado foi recolhido ao Presídio local, onde permanece à disposição do Poder Judiciário. Ele deverá ser transferido ao estado do Pará para iniciar o cumprimento da pena.

