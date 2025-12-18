Terminal do Dergo é reinaugurado em Goiânia com novidades e tecnologia; confira detalhes

Obras tiveram início ainda no mês de março, com reforma integrando o Projeto Nova Anhanguera

Davi Galvão - 18 de dezembro de 2025

Terminal do Dergo foi reinaugurado nesta quarta-feira (17). (Foto: Divulgação)

O novo Terminal do Dergo foi inaugurado nesta quarta-feira (17), em Goiânia, com estrutura modernizada e ampliação da capacidade de atendimento aos usuários do transporte coletivo.

A entrega faz parte do Projeto Nova Anhanguera, que prevê a requalificação de terminais estratégicos do sistema, a exemplo dos já reformados terminais da Praça da Bíblia e do Novo Mundo.

A unidade do Dergo passou por reforma completa, com ampliação da área construída, melhoria nas áreas de embarque e desembarque, revitalização de banheiros e adequações voltadas à acessibilidade e à segurança.

Dentre as ações implementadas, também estão a metronização do sistema, tecnologia inédita no Brasil que utiliza inteligência artificial, comunicação em tempo real e sincronização semafórica.

A iniciativa tem como proposta a redução média de 30% no tempo de viagem nos corredores do BRT, assegurando prioridade aos ônibus em cerca de 90% do trajeto e melhorando também a fluidez do trânsito urbano.

Responsável por atender 19 linhas e cerca de 25 mil usuários por dia, o Terminal do Dergo também foi preparado para a operação do BRT Leste–Oeste, com infraestrutura compatível com veículos mais modernos e tecnologias de operação que visam reduzir o tempo de viagem e aumentar a eficiência do sistema.

A obra recebeu investimento aproximado de R$ 16,5 milhões e foi concluída em oito meses.

Com a intervenção, a área total do terminal passou de 2.934 metros quadrados para 3.492 metros quadrados.

