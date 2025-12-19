Motociclista bêbado causa batida com três veículos e acaba preso em flagrante em Goiânia

Augusto Araújo - 19 de dezembro de 2025

Condutor da motocicleta foi encaminhado para delegacia após flagrante. (Foto: Reprodução)

Um motociclista, de 45 anos, foi preso em flagrante nesta quarta-feira (18), em Goiânia, após provocar um acidente de trânsito e ser pego no teste do bafômetro.

O caso aconteceu por volta das 18h40, no cruzamento da Avenida Lúcio Rebelo com a Rua Professor Joaquim Edson, no Residencial Jardim Belvedere.

De acordo com informações colhidas pela reportagem, a colisão envolveu um carro modelo VW T-Cross, uma motocicleta Honda NXR 150 Bros e um veículo Chery QQ, que estava parado na sinalização de “PARE”.

O impacto aconteceu durante a transposição de uma rotatória, no momento em que o motociclista tentou acessar a Rua Professor Joaquim Edson e acabou colidindo lateralmente com o automóvel que seguia pela via principal.

Com a batida, a motocicleta foi arremessada contra o terceiro veículo, causando danos materiais.

O condutor da moto sofreu escoriações leves e a passageira também ficou ferida, sendo que ambos dispensaram atendimento do Corpo de Bombeiros no local.

A passageira seguiu para uma unidade de saúde por meios próprios e não permaneceu na cena do acidente até a chegada da equipe policial.

Os condutores envolvidos foram submetidos ao teste do bafômetro. Enquanto os motoristas dos carros apresentaram resultado negativo para consumo de álcool, o motociclista registrou 0,62 mg/L, valor que configura crime de trânsito.

Diante do resultado, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes de Goiânia. Além disso, foram constatadas outras infrações de trânsito, incluindo falta de habilitação.

O caso segue sob responsabilidade das autoridades competentes para os procedimentos legais cabíveis.

