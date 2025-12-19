Pouca gente sabe: mas colocar alho nas plantas pode proteger o jardim

Truque simples, barato e natural ajuda a afastar pragas, proteger o solo e fortalecer plantas sem uso de produtos químicos

Gabriel Yuri Souto - 19 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Quem cultiva plantas em casa costuma buscar soluções simples para mantê-las saudáveis. No entanto, um truque antigo, passado de geração em geração, ainda surpreende muita gente: colocar dentes de alho ao redor das plantas do jardim. Embora pareça estranho à primeira vista, a prática tem explicação e vem sendo adotada por quem prefere alternativas naturais.

Além de ser um ingrediente básico da cozinha, o alho possui compostos naturais que atuam diretamente na proteção das plantas. Por isso, o método tem ganhado espaço entre jardineiros, especialmente aqueles que evitam o uso de agrotóxicos.

Por que o alho funciona no jardim

O alho é rico em substâncias sulfuradas, responsáveis pelo cheiro forte característico. Esses compostos ajudam a afastar insetos e pragas comuns, como pulgões, formigas, moscas, cochonilhas e até alguns fungos que atacam folhas e raízes.

Além do efeito repelente, o alho contribui para o equilíbrio do solo, dificultando a proliferação de microrganismos prejudiciais. Com o tempo, ao se decompor, ele ainda devolve nutrientes à terra, fortalecendo o ambiente onde a planta cresce.

Outro ponto positivo é que se trata de uma solução barata, acessível e sustentável, que não interfere no desenvolvimento das plantas nem oferece riscos para pets ou pessoas.

Como usar o alho corretamente nas plantas

Para aplicar o truque, o ideal é utilizar dentes de alho inteiros, com casca, sem amassar. Eles devem ser enterrados superficialmente ao redor da planta, mantendo uma distância segura do caule para não prejudicar as raízes.

O alho não precisa ficar profundo: basta que fique logo abaixo da terra, o suficiente para liberar o aroma. A recomendação é trocar os dentes a cada duas ou três semanas, garantindo que o efeito repelente continue ativo.

Outra alternativa: spray natural de alho

Além do uso direto no solo, o alho também pode ser transformado em um spray natural. A mistura é usada principalmente nas folhas e ajuda a prevenir infestações e doenças.

Nesse caso, o alho é deixado em infusão na água por alguns dias, liberando seus compostos ativos. A aplicação deve ser feita preferencialmente no fim da tarde, evitando queimaduras causadas pelo sol.

Solução caseira que ganha espaço

Em tempos de maior preocupação com o meio ambiente, práticas naturais como essa têm ganhado destaque. O uso do alho no jardim mostra que, muitas vezes, a solução está mais próxima e mais simples do que parece.

Para quem busca plantas mais saudáveis sem recorrer a produtos químicos, o truque pode ser um bom aliado na rotina de cuidados.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!