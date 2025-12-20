Confusão por brinquedoteca termina em agressão dentro de bar em Goiânia

Briga teria começado após um desentendimento sobre o acesso de uma criança no espaço infantil do estabelecimento

Pedro Ribeiro - 20 de dezembro de 2025

Caso aconteceu no Setor Cidade Jardim, em Goiânia. (Foto: Reprodução/ Google Maps)

Uma discussão envolvendo duas mulheres terminou em agressão em um bar, localizado na Avenida Sonnemberg no setor Cidade Jardim, em Goiânia, na noite da última quarta-feira (18).

A confusão teria começado após um desentendimento sobre o acesso de uma criança a uma brinquedoteca existente no estabelecimento.

De acordo com a mãe, ela estava no local acompanhada da filha, de 11 anos, e de dois sobrinhos, quando se dirigiram ao espaço infantil.

Uma funcionária teria impedido a entrada da menina, alegando que o ambiente seria permitido apenas para crianças de até 10 anos.

A cliente questionou a restrição, afirmando que havia outras crianças aparentemente mais velhas.

Diante da discussão, ela foi orientada a procurar o gerente, que acabou autorizando a permanência da filha na brinquedoteca.

Ao retornar para informar a liberação, a funcionária teria se exaltado novamente.

Conforme relato da mãe, ao pedir que a atendente reduzisse o tom de voz, a funcionária teria apontado o dedo em sua direção.

Temendo uma agressão, a mulher segurou o punho da atendente.

Na sequência, uma segunda funcionária teria se envolvido na discussão e desferido um soco no rosto da cliente, atingindo a região da boca e causando uma lesão no lábio inferior.

A agressão teria ocorrido na frente da criança.

A Polícia Militar (PM) foi chamada e esteve no local com todos os envolvidos. Como não foram constatadas lesões aparentes, as envolvidas foram apenas orientadas sobre os procedimentos legais cabíveis e liberadas.

