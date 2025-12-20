Confusão por brinquedoteca termina em agressão dentro de bar em Goiânia
Briga teria começado após um desentendimento sobre o acesso de uma criança no espaço infantil do estabelecimento
Uma discussão envolvendo duas mulheres terminou em agressão em um bar, localizado na Avenida Sonnemberg no setor Cidade Jardim, em Goiânia, na noite da última quarta-feira (18).
A confusão teria começado após um desentendimento sobre o acesso de uma criança a uma brinquedoteca existente no estabelecimento.
De acordo com a mãe, ela estava no local acompanhada da filha, de 11 anos, e de dois sobrinhos, quando se dirigiram ao espaço infantil.
Uma funcionária teria impedido a entrada da menina, alegando que o ambiente seria permitido apenas para crianças de até 10 anos.
A cliente questionou a restrição, afirmando que havia outras crianças aparentemente mais velhas.
Diante da discussão, ela foi orientada a procurar o gerente, que acabou autorizando a permanência da filha na brinquedoteca.
Ao retornar para informar a liberação, a funcionária teria se exaltado novamente.
Conforme relato da mãe, ao pedir que a atendente reduzisse o tom de voz, a funcionária teria apontado o dedo em sua direção.
Temendo uma agressão, a mulher segurou o punho da atendente.
Na sequência, uma segunda funcionária teria se envolvido na discussão e desferido um soco no rosto da cliente, atingindo a região da boca e causando uma lesão no lábio inferior.
A agressão teria ocorrido na frente da criança.
A Polícia Militar (PM) foi chamada e esteve no local com todos os envolvidos. Como não foram constatadas lesões aparentes, as envolvidas foram apenas orientadas sobre os procedimentos legais cabíveis e liberadas.
