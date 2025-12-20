Fogos de artifício exigem atenção redobrada nas festas de fim de ano

Uso inadequado de fogos está entre as principais causas de queimaduras em dezembro, alerta o Hospital de Queimaduras de Anápolis

Isabella Valverde - 20 de dezembro de 2025

(Foto: Gabriel Monteiro/SECOM)

Um dos pontos altos das festas de fim de ano, especialmente no Réveillon, é o espetáculo dos fogos de artifício, que iluminam o céu e encantam pessoas de todas as idades. No entanto, por mais bonito e simbólico que esse momento seja, ele exige atenção redobrada.

O que deveria ser apenas celebração pode se transformar em um grande risco quando os cuidados necessários não são adotados. O manuseio inadequado de fogos de artifício está entre as principais causas de queimaduras graves neste período do ano, especialmente no mês de dezembro, quando os atendimentos por esse tipo de acidente aumentam significativamente.

Crianças, adolescentes e até adultos acabam se expondo ao perigo ao acender fogos sem orientação, utilizar produtos irregulares ou se aproximar demais das explosões. Além disso, falhas no funcionamento dos artefatos, tentativas de reacender fogos que não dispararam e o consumo de bebidas alcoólicas durante as comemorações potencializam ainda mais os riscos.

Diante desse cenário, o Hospital de Queimaduras de Anápolis reforça seu compromisso com a segurança e o bem-estar da população, alertando para cuidados fundamentais antes e durante as festas.

Entre as orientações estão adquirir fogos apenas em locais autorizados, seguir rigorosamente as instruções do fabricante, manter distância ao acender os artefatos, jamais permitir que crianças manuseiem fogos e, em caso de falha, nunca tentar reutilizá-los.

A prevenção é sempre o melhor caminho para que as comemorações terminem apenas em boas lembranças. E, em situações de acidente, o Hospital de Queimaduras de Anápolis permanece disposto a oferecer o melhor atendimento e cuidado, estando 24 horas aberto para emergência.

