Motorista invade rua interditada para o Natal e tem caminhonete apreendida em Anápolis

Apesar de estar com a CNH em dia, veículo estava com irregularidades no licenciamento e modificações não autorizadas

Davi Galvão - 20 de dezembro de 2025

Veículo foi apreendido após constatadas as irregularidades. (Foto: Reprodução)

Um motorista teve a caminhonete apreendida na tarde deste sábado (20), no Setor Central de Anápolis, após desrespeitar a interdição de uma via pública montada para um evento de Natal nas proximidades da Praça Bom Jesus.

A ocorrência foi registrada durante uma fiscalização de rotina no entorno do evento promovido pela Prefeitura, que conta com interdição total de vias para organização do fluxo e segurança do público.

Mesmo com a sinalização e as barreiras físicas instaladas, o condutor seguiu pela Avenida Barão do Rio Branco e avançou pelo trecho bloqueado.

A manobra irregular foi presenciada pela equipe que atuava no local, que realizou a abordagem logo em seguida.

Embora o motorista estivesse com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em situação regular, a caminhonete apresentava pendências administrativas.

Entre as irregularidades constatadas estavam o licenciamento em atraso e modificações não regularizadas nas características originais do veículo, como alterações nas rodas e na suspensão.

Diante da situação, foram lavrados os autos de infração e determinada a remoção da caminhonete ao pátio e o condutor foi liberado.

